Десятки росіян підірвали разом із технікою: ЗСУ відбили масований штурм РФ

Ключове:
- Противник здійснив 8 штурмових спроб
- 52 окупантів ліквідовано, знищено десятки одиниць техніки РФ
На Північному напрямку українські захисники відбили масований штурм окупантів, у результаті знищено десятки росіян.
14 грудня противник здійснив 8 штурмових спроб у смузі оборони гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", повідомляє пресцентр ОСУВ "Хортиця".
Як зазначається, завдяки професіоналізму та героїзму воїнів усі ворожі атаки були відбиті з нищівними втратами для противника.
Також в ОСУВ "Хортиця" опублікували результати бойової роботи захисників зі знищення живої сили та техніки противника:
52 окупантів ліквідовано, 37 поранено.
Знищено:
- 4 БМП;
- 13 мотоциклів;
- 4 баги;
- 1 МТ-ЛБ;
- 28 дронів-камікадзе FPV;
- 1 міномет 120 мм;
- 1 одиниця автомобільної техніки;
- 1 дрон-камікадзе "Привіт 82".
"Ворог укотре переконався, що спроби захопити позиції наших захисників дорого коштують йому. Наші воїни - це незламний мур, який захищає країну від окупантів!", - йдеться в повідомленні.
Дивіться відео - ЗСУ відбили штурм РФ:
Ситуація на фронті - останні новини за темою
Раніше було названо "найгарячіші" ділянки фронту. Тривають напружені бойові зіткнення на околиці та в міській забудові Курахового.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України на деяких напрямках переважають російські в артилерії в 3 рази. Варто зазначити, що на початку повномасштабного вторгнення РФ перевершувала Україну в артилерії в 5 разів.
Як повідомляв Главред, ворог атакує на Курахівському напрямку з трьох боків, при цьому щільність засобів ураження окупантів просто колосальна. ЗСУ натомість борються за те, щоб противник не закрив проїзд в Успенівці, адже це призведе до виведення військ України.
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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?
Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.
Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.
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