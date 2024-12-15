Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Десятки росіян підірвали разом із технікою: ЗСУ відбили масований штурм РФ

Олексій Тесля
15 грудня 2024, 15:17
457
Ворог здійснив 8 штурмових спроб у смузі оборони гірничо-штурмової бригади "Едельвейс".
Скріншот
Українські захисники відбили масований штурм / Колаж: Главред, фото: скріншот

Ключове:

  • Противник здійснив 8 штурмових спроб
  • 52 окупантів ліквідовано, знищено десятки одиниць техніки РФ

На Північному напрямку українські захисники відбили масований штурм окупантів, у результаті знищено десятки росіян.

14 грудня противник здійснив 8 штурмових спроб у смузі оборони гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", повідомляє пресцентр ОСУВ "Хортиця".

відео дня

Як зазначається, завдяки професіоналізму та героїзму воїнів усі ворожі атаки були відбиті з нищівними втратами для противника.

Також в ОСУВ "Хортиця" опублікували результати бойової роботи захисників зі знищення живої сили та техніки противника:

52 окупантів ліквідовано, 37 поранено.

Знищено:

  • 4 БМП;
  • 13 мотоциклів;
  • 4 баги;
  • 1 МТ-ЛБ;
  • 28 дронів-камікадзе FPV;
  • 1 міномет 120 мм;
  • 1 одиниця автомобільної техніки;
  • 1 дрон-камікадзе "Привіт 82".

"Ворог укотре переконався, що спроби захопити позиції наших захисників дорого коштують йому. Наші воїни - це незламний мур, який захищає країну від окупантів!", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - ЗСУ відбили штурм РФ:

Скріншот
/ Скриншот

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше було названо "найгарячіші" ділянки фронту. Тривають напружені бойові зіткнення на околиці та в міській забудові Курахового.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України на деяких напрямках переважають російські в артилерії в 3 рази. Варто зазначити, що на початку повномасштабного вторгнення РФ перевершувала Україну в артилерії в 5 разів.

Як повідомляв Главред, ворог атакує на Курахівському напрямку з трьох боків, при цьому щільність засобів ураження окупантів просто колосальна. ЗСУ натомість борються за те, щоб противник не закрив проїзд в Успенівці, адже це призведе до виведення військ України.

Більше новин:

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ війна Росії та України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вибивати їх буде важко: колона окупантів зайшла в ще один населений пункт

Вибивати їх буде важко: колона окупантів зайшла в ще один населений пункт

15:26Україна
Десятки росіян підірвали разом із технікою: ЗСУ відбили масований штурм РФ

Десятки росіян підірвали разом із технікою: ЗСУ відбили масований штурм РФ

15:17Україна
Смертельна катастрофа біля берегів Криму: тонуть танкери РФ, що розкололися навпіл

Смертельна катастрофа біля берегів Криму: тонуть танкери РФ, що розкололися навпіл

14:13Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 16 грудня: Ракам - хороший день, Овнам - фінансовий успіх

Гороскоп на завтра 16 грудня: Ракам - хороший день, Овнам - фінансовий успіх

Що зробити, щоб вода не википала з каструлі під час варіння: простий лайфхак

Що зробити, щоб вода не википала з каструлі під час варіння: простий лайфхак

Карта Deep State онлайн за 15 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Конденсат на вікнах зникне за 2 хвилини: чим потрібно обробити скло

Конденсат на вікнах зникне за 2 хвилини: чим потрібно обробити скло

Головна ціль для "Орешника": з'явився прогноз нового ракетного удару РФ

Головна ціль для "Орешника": з'явився прогноз нового ракетного удару РФ

Останні новини

15:52

Чому собаки сплять в ногах господарів: інстинкт, про який знають одиниці

15:32

Сумська зробила несподівану заяву про своїх онуків із РФ

15:26

Вибивати їх буде важко: колона окупантів зайшла в ще один населений пункт

15:17

Десятки росіян підірвали разом із технікою: ЗСУ відбили масований штурм РФВідео

14:46

Що таке "раяти": мало хто знає правильну відповідь, Авраменко здивував

Всупереч погрозам Трампа США не вийдуть із НАТО, але Альянс штормитиме – ЗолотарьовВсупереч погрозам Трампа США не вийдуть із НАТО, але Альянс штормитиме – Золотарьов
14:13

Смертельна катастрофа біля берегів Криму: тонуть танкери РФ, що розкололися навпілВідео

13:46

СБУ ламає фсбшну схему вербування підлітків, - експерт про новий чатбот Служби

13:46

Україну різко атакує тепло: де сипатиме сніг, а де литимуть дощі

13:37

Пережиток СРСР: чому в радянські часи пили чай з печивом

Реклама
13:05

Состав РФ пустили під укіс: на півдні українські спецсили підірвали 40 цистерн – ЗМІВідео

12:41

Хлопець втратив половину своєї ваги після інциденту на американських гірках, фото

12:24

Мінімум 3,5 години зі світлом між відключеннями: в Україні вводять зовсім інші графікиВідео

12:15

"Боже!": Брежнєва показала, який зараз вигляд має її 15-річна донька

11:53

Які різдвяні фільми варто подивитися: підбірка найкращих кінокартин до свята

11:53

Десять жертв і постраждалих: на Львівщині фура протаранила бус і легковикФото

11:28

​​​​​​​Міноборони передало 23 мільярди Держприкордонслужбі для уникнення затримок у постачанні боєприпасівФото

11:00

Величезний вогняний спалах: безпілотник влупив по важливих цілях у ГрозномуВідео

10:57

РФ намагається захопити новий плацдарм: названо "найгарячіші" ділянки фронту

10:48

Схвильована дочка Заворотнюк вийшла на зв'язок після новини про вагітність

09:46

Атака ракети й десятків дронів РФ: вибухи гриміли в десяти областях України

Реклама
09:37

Івлєєва та Кіркоров зчепилися на публіці

09:25

Карта Deep State онлайн за 15 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

09:24

Влупив майже 6-бальний шторм: Україну атакувала потужна магнітна буря

08:59

Відключення світла в Україні - графіки на 15 грудня (оновлюється)

08:42

У Миколаєві прогримів вибух: унаслідок прильоту дрона є постраждалі

08:22

Росіяни просуваються на багатьох напрямках: ISW - про складну ситуацію на фронтіФото

06:42

Кіт Келлог зробив низку цікавих заявПогляд

05:42

Гороскоп на завтра 16 грудня: Ракам - хороший день, Овнам - фінансовий успіх

04:26

Що зробити, щоб вода не википала з каструлі під час варіння: простий лайфхак

03:30

Гороскоп Таро на 2025 рік для Козерогів: чим здивує кожен місяць рокуВідео

02:31

Конденсат на вікнах зникне за 2 хвилини: чим потрібно обробити скло

01:30

Головна ціль для "Орешника": з'явився прогноз нового ракетного удару РФ

00:49

Почнеться "біла смуга": кому потрібно допомогти 15 грудня - прикмети

14 грудня, субота
23:51

Трагічно загинув мільярдер та засновник відомого бренду одягу Ісак Андік

22:47

На Покровському напрямку відбувся зустрічний бій: ЗСУ відкинули окупантів

22:40

До вибуху в Дніпрі причетна РФ: підозрюваного затримали "по гарячих слідах"

22:00

Чи будуть масовані ракетні атаки РФ на новорічні свята: відповідь ГУР

21:31

Як російські іноагенти допомагають путінізмуПогляд

21:11

"Від Путіна можна чекати всього": в ГУР оцінили, чи вдарить РФ "Орешніком" на свята

20:31

ЗСУ накрили FPV-дронами солдатів КНДР на Курщині: є перші втрати - ГУР

Реклама
20:14

ФІФА показала карту України без Криму: МЗС різко відреагувало і вимагає вибачень

20:01

Водії можуть помилятися: як законно та безпечно перевезти ялинку в автомобілі

19:48

Накриє раптове потепління, але сипатиме сніг: якою буде погода у неділю

19:11

Світла в Україні буде більше: графік відключення електроенергії на 15 грудня

19:05

Штурми окупантів вийшли на новий рівень: армія РФ атакує позиції ЗСУ на "Жигулях"

18:36

"Взяли гроші з нещасних": українці запідозрили Винника у масштабній афері

18:18

"Бив окупанта на найгарячіших напрямках": в бою загинув молодий український пілот

17:29

Прямо зі сцени: Вєрка Сердючка попрощалася з Росією, деталі

17:04

У Дніпрі прогримів вибух: є загиблий, серед поранених - поліцейські

17:01

"Втрати вже помітні": Зеленський заявив, що РФ почала кидати у штурми солдатів КНДР

Новий рік 2025
Які кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рік
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
#}
Ми використовуемо cookies
Прийняти