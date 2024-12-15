Десятки росіян підірвали разом із технікою: ЗСУ відбили масований штурм РФ

Ворог здійснив 8 штурмових спроб у смузі оборони гірничо-штурмової бригади "Едельвейс".

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Українські захисники відбили масований штурм / Колаж: Главред, фото: скріншот

Ключове:

Противник здійснив 8 штурмових спроб

52 окупантів ліквідовано, знищено десятки одиниць техніки РФ

На Північному напрямку українські захисники відбили масований штурм окупантів, у результаті знищено десятки росіян.

14 грудня противник здійснив 8 штурмових спроб у смузі оборони гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", повідомляє пресцентр ОСУВ "Хортиця".

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Як зазначається, завдяки професіоналізму та героїзму воїнів усі ворожі атаки були відбиті з нищівними втратами для противника.

Також в ОСУВ "Хортиця" опублікували результати бойової роботи захисників зі знищення живої сили та техніки противника:

52 окупантів ліквідовано, 37 поранено.

Знищено:

4 БМП;

13 мотоциклів;

4 баги;

1 МТ-ЛБ;

28 дронів-камікадзе FPV;

1 міномет 120 мм;

1 одиниця автомобільної техніки;

1 дрон-камікадзе "Привіт 82".

"Ворог укотре переконався, що спроби захопити позиції наших захисників дорого коштують йому. Наші воїни - це незламний мур, який захищає країну від окупантів!", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - ЗСУ відбили штурм РФ:

/ Скриншот

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше було названо "найгарячіші" ділянки фронту. Тривають напружені бойові зіткнення на околиці та в міській забудові Курахового.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України на деяких напрямках переважають російські в артилерії в 3 рази. Варто зазначити, що на початку повномасштабного вторгнення РФ перевершувала Україну в артилерії в 5 разів.

Як повідомляв Главред, ворог атакує на Курахівському напрямку з трьох боків, при цьому щільність засобів ураження окупантів просто колосальна. ЗСУ натомість борються за те, щоб противник не закрив проїзд в Успенівці, адже це призведе до виведення військ України.

Більше новин:

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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