Армія РФ з боями проривається на острови: Попович оцінив загрозу для Херсонщини

Окупанти можуть спробувати форсувати Дніпро, але є один важливий нюанс.

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ЗСУ готові відбивати спроби ворога форсувати Дніпро / Колаж: Главред, фото: скріншот, скрін з DeepState

Що повідомив Попович:

ЗСУ та армія РФ ведуть бої за острови на Дніпрі

Окупантам навряд чи вдасться форсувати річку

Артилерія ЗСУ не дасть ворогу закріпитися на правобережжі

Окупаційна армія країни-агресорки Росії активізувала свої зусилля на Херсонському напрямку. Там ворог хоче захопити острови біля Херсона. Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військовий оглядач Денис Попович.

За його совами, цілком можливо, що противник спробує форсувати річку Дніпро, але навряд чи йому вдасться успішно здійснити цю операцію та закріпитися на правому березі.

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"І українська, і російська армія намагаються вести війну за острови на Дніпрі, щоб поліпшити становище, зокрема для можливого форсування річки", - наголосив він.

Попович зауважив, що українським силам перевагу надає і географія, адже за течією Дніпра увесь правий берег є вищий за лівий. Через це ЗСУ можуть контролювати місцевість за допомогою артилерії та дронів.

Тож навіть якщо російські військові зможуть висадитися на правобережжі, закріпитися там їм навряд чи вдасться, як і забезпечувати плацдарм усім необхідним.

"Тобто, спробувати вони можуть, але в їхній успіх, чесно кажучи, віриться з великими труднощами. Вони ж не будуть форсувати Дніпро на лінкорі "Бісмарк". Вони ж будуть форсувати Дніпро на човнах. А скільки людей у них поміститься? Ну, 10 осіб поміститься, добре. І скільки допливе до правого берега Дніпра, під вогнем артилерії і ударами дронів?", - додав оглядач.

Наступ РФ на Херсонщині - останні новини

Раніше Главред писав, що українські військові добре знають про плани російських окупантів щодо наступу на правий берег Дніпра в Херсонській області й готові дати відсіч у разі спроби ворога здійснити форсування річки.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що Росія планує новий наступ на Херсон і вже підготувала близько 300 човнів для переправи через Дніпро. Окрім цього загарбники розташували свої елітні підрозділи безпілотників на протилежному березі Дніпра, який виконує роль лінії фронту, і активно вдосконалюють свої тактики.

Але згодом з'ясувалося, що насправді російські окупанти навмисно ламають мотори, пробивають гумові човни та передають координати бійцям ЗСУ, щоб уникнути штурмів островів на Херсонщині.

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Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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