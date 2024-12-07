'Доведеться виводити людей': що буде після втрати Курахового

Російські окупанти наступають на Курахове одразу з трьох сторін.

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Україна ризикує втратити Курахове / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

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РФ намагається захопити Курахове

Ворог атакує місто з трьох сторін

У разі захоплення міста, РФ отримає можливість для подальшого просування

Українські військові намагаються відбити наступ росіян на Курахівському напрямку. Ворог атакує з трьох сторін. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс", цитуючи побратима з 79-ї ОДШБр.

Він зазначив, що щільність засобів ураження окупантів просто колосальна.

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"В основному (боремось - ред.), аби не закрили проїзд в Успенівці, бо тоді точно прийдеться виводити людей, а зараз стараємося завдавати максимальних втрат (росіянам - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти б'ють артилерією по українській піхоті з трьох сторін, також постійно атакують позиції дронами.

"І вони ще РЕБ підтягнули, то зараз тяжко працювати ФПВішками, бо їх глушать жостко", - додав військовий.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Що буде після втрати Курахового

Міністерство оборони Британії зазначає, що нині бої ведуться вже в центрі Курахового, яке є важливою ділянкою лінії фронту.

"Курахове є важливою ділянкою лінії фронту, і його захоплення дозволило б російським військам закріпитися в цьому районі та створити умови для подальшого просування на захід", - йдеться у повідомленні.

Наступ росіян спостерігається у на Покровському напрямку та у Великій Новосілці. Всі ці напрямки пов'язані між собою. Відстань між ворогом та Покровськом становить всього 6-7 км.

Бійці ЗСУ змогли провести обмежений контрнаступ на північ від Великої Новосілки та відбили село Новий Комар. Водночас росіяни намагаються відрізати шляхи постачання на північних підступах до Великої Новосілки та оточити місто.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російська окупаційна армія захопила чотири населені пункти в Донецькій області. За словами аналітиків моніторингового каналу DeepState, росіяни окупували Новопустинку, Старі Терни, Іллінку, Новодмитрівку в Донецькій області.

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що нині ситуація на фронті є вкрай складною, вже найближчими днями Куп'янськ, що на Харківщині, може вдруге відчути окупацію.

Водночас Сили оборони України продовжують проводити операцію в Курській області. Командир відділення 24-го штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов на позивний "Осман" повідомив, що ворог активізувався та пробував провести штурми.

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