РФ намагається захопити новий плацдарм: названо "найгарячіші" ділянки фронту

Тривають напружені бойові зіткнення на околиці та в міській забудові Курахового.

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Ворог намагається створити плацдарм на західному березі річки Оскіл

ЗСУ покращують тактичне положення

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" протягом доби противник, прагнучи поліпшити тактичне положення, атакував укріплення Сил оборони України в районі на північ від та на схід від Лозової, південно-східних околиць Піщаного.

Ворог успіху не мав, зазнав втрат і відійшов, ідеться в повідомленні ОСУВ "Хортиця" в Telegram.

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Українські захисники зазначають, що ворог не полишив спроб створення плацдарму на західному березі річки Оскіл та проводив активні штурмові дії південніше Дворічної.

Крім того, тривають напружені бойові зіткнення на околиці та в міській забудові Курахового, у міській забудові Часового Яру, на схід від Кругляківки та в районі населеного пункту Шевченко. Важкі бої тривають і в районі Благодатного, Новотроїцького, Роздольного, уточнюється в повідомленні.

Screenshot / t.me/Khortytsky_wind

"Ситуація складна, швидкоплинна, динамічна. На даний час підрозділами наших військ проводяться заходи щодо поліпшення тактичного положення", - додали в ОСУВ "Хортиця".

/ t.me/Khortytsky_wind

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Раніше аналітики DeepState попередили про загрозу оточення українських сил у районі населеного пункту Успенівка, що поблизу Курахового. Однак в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України на деяких напрямках переважають російські в артилерії в 3 рази. Варто зазначити, що на початку повномасштабного вторгнення РФ перевершувала Україну в артилерії в 5 разів.

Як повідомляв Главред, ворог атакує на Курахівському напрямку з трьох боків, при цьому щільність засобів ураження окупантів просто колосальна. ЗСУ натомість борються за те, щоб противник не закрив проїзд в Успенівці, адже це призведе до виведення військ України.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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