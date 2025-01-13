РФ атакувала дронами Київщину: пошкоджено медзаклади та житлові будинки

Постраждалих серед населення немає.

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На Київщині є збиті цілі / Колаж: Главред, фото: Нацполіція

Коротко:

Вночі РФ атакувала Київщину дронами

Повітряна тривога тривала п'ять годин

Жертв і постраждалих немає

У ніч на 13 січня російські окупанти атакували Київську область дронами. Увечері та вночі повітряна тривога тривала близько п'яти годин. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Про наслідки ворожої атаки розповів в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник.

За його словами, російська окупаційна армія не припиняє атакувати Київщину за допомогою безпілотників.

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"Постраждалих серед населення немає. Влучень в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено", - йдеться у повідомленні.

Наслідки дронової атаки / Фото: Нацполіція України

Наслідки дронової атаки / Фото: Нацполіція України

Унаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено чотири приватні будинки, гуртожиток і медичний заклад. Пошкодження незначні: у будівлях вибиті вікна та посічені фасади.

Також пошкоджено три автомобілі та авто екстреної медичної допомоги.

Скільки дронів було збито

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 13 січня 2025 року (з 19:00 12 січня) армія РФ атакувала Україну 110 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 78 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.

Звіт Повітряних сил України / Фото: t.me/kpszsu

Через падіння збитих ворожих безпілотників на Сумщині, Київщині, Житомирщині та Запоріжжі є пошкодження будівель підприємств, приватних і державних установ, приватних будинків та автотранспорту. За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих.

31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Що відомо про дрони "Шахед" / Інфографіка: Главред ​

Повітряні атаки РФ на Україну

У ніч на суботу, 11 січня, РФ запустила по Україні 74 дрони, серед яких були "Шахеди" і безпілотники-імітатори різних типів. Українська протиповітряна оборона збила 47 ворожих дронів, 27 безпілотників-імітаторів - не досягли цілей (були локаційно втрачені).

У ніч на п'ятницю, 10 січня, у Києві оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. У результаті зафіксовано потрапляння уламків БпЛА в багатоповерхівку в одному з районів столиці.

Як повідомляв Главред, країна-агресор РФ виробляє щонайменше 30-50 дронів "Шахедів" на добу, тож ворог може використовувати всі ці безпілотники для ударів по Україні, заявив військовий експерт Роман Світан.

"Вони (росіяни, - ред.) можуть використовуватися щодоби. Або накопичувати для того, щоб вдарити великою кількістю. Наприклад, за два дні виробництва мають сотню таких дронів. Тобто можна вирахувати приблизну кількість, якою можуть вдарити наступного разу", - заявив він.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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