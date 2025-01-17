РФ атакує Україну ударними дронами: куди летять 'Шахеди'

Основне:
- РФ атакує Україну ударними дронами
- Повітряна тривога лунає у низці областей
Російські окупанти запустили кілька груп ударних безпілотників типу "Shahed", які прямують різними напрямками України. Тривогу оголосили у кількох регіонах. Про рух "Шахедів" повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Станом на 00:20 за київським часом повітряну тривогу оголошено у Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
00:21 За даними ПС ВСУ, група ударних БпЛА в напрямку Одещини рухаються з акваторії Чорного моря.
Також на Тернопільщині існує загроза ударних БпЛА з Хмельниччини.
00:36 У Telegram-каналі "Николаевский Ванек" написали, що 7 "Шахедів" рухаються з акваторії Чорного Моря у бік Білгород-Дністровського, ймовірно, повернуть на Біляївку.
1 БпЛА із Хмельницької області перелітає до Тернопільської.
2 ударних дрони все ще крутяться на півночі Полтавської області.
00:49 У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок падіння уламків збитих цілей під час атаки ворожих БпЛА на Київщину в одному із населених пунктів поранення отримала дитина 2012 року народження.
У повідомленні йдеться, що у хлопчика підозра на контузію та відкрита рана бедра, йому надається вся необхідна медична допомога.
"Також через падіння уламків сталася пожежа у кафе-магазині та прибудованій котельні на площі майже 200 квадратних метрів. Наразі пожежа локалізована. Вибуховою хвилею пошкоджено скління сусіднього будинку", - написали в КОВА.
Станом на 01:42, ворожі дрони фіксуються:
- у Черкаській області, рухаються в західному напрямку;
- у Хмельницькій області рухаються в південному напрямку;
- на Одещині, рухаються в напрямку Ізмаїл.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, у четвер, 16 січня, у Києві уламки збитого ворожого дрона впали в Солом'янському районі. Як пізніше уточнив мер Києва Віталій Кличко, внаслідок падіння уламків розірвало двигун і частково салон автомобіля. Пожежі не було. Крім того, падіння уламків ворожого дрона у четвер вдень зафіксовано ще в одному районі Києва – Дніпровському.
У ніч на 15 січня в країні-агресорі РФ з аеродрому "Оленья" Мурманської області було піднято в небо бомбардувальники Ту-95МС, а також літаки Ту-22м3. Вибухи було чути в Черкасах. Пізніше всі крилаті ракети перемістились з центру у західні області. Згодом в декількох областях України, за наказом НЕК Укренерго, були запроваджені екстрені відключення електроенергії.
У ПС ЗСУ повідомили, що українським силам вдалося збити 77 повітряних цілей. У відомстві додали, що противник атакував об’єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині.
Читайте також:
- В Часовому Яру росіяни ховаються в трубах каналу: в ЗСУ назвали причину
- Сирський представив Альянсу стратегію ЗСУ на 2025 рік - деталі
- Британія зіграє "повну роль": Стармер зробив заяву про миротворців в Україні
Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред