Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В Україні можуть підвищити одразу три тарифи для населення: експерт сказав коли

Анна Косик
25 лютого 2026, 14:42
Окрім електроенергії для українців може піднятися ціна і на інші дві комунальні послуги.
Счетчик, комуналка
Як може змінитися тариф на електроенергію для населення / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Корольчук:

  • Електроенергія для українців незабаром може подорожчати
  • Для українців можуть підняти ціни і на інші комунальні тарифи

Через складну ситуацію в енергосистемі та пошкодження енергетичної інфраструктури в Україні вже цього року можуть зрости тарифи на електроенергію для населення.

Про це на YouTube-каналі Суперпозиція розповів експерт з енергетики Юрій Корольчук. За його словами, тариф може зрости до 5-5,5 гривень за кВт-год.

відео дня

В Україні може зрости тариф не лише на електроенергією

Експерт зазначив, що зараз тарифи на інші комунальні послуги залишаються замороженими, але це може бути тимчасовим явищем. Незабаром і тарифи на воду та тепло можуть зрости.

Зокрема тариф на воду за час повномасштабної війни проти країни-агресорки Росії намагалися підвищити вже двічі. Тому, за оцінками Корольчука, після завершення дії мораторію ціни на тепло та воду можуть зрости щонайменше вдвічі.

В Україні можуть підвищити одразу три тарифи для населення: експерт сказав коли
Економія на електроенергії / Інфографіка: Главред

Коли можуть зрости тарифи на електроенергію - думка експерта

Главред писав, що за словами енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, українцям варто готуватися до суттєвого здорожчання електроенергії. Міжнародні кредитори наполягають на перегляді тарифів для населення вже цього року, попри продовження бойових дій.

Головною причиною тиску з боку кредиторів є величезна різниця між тарифом для населення та реальною ринковою ціною (тарифом для бізнесу). Наразі держава покриває цю різницю з бюджету.

Тариф на електроенергію в Україні - останні новини

Нагадаємо, в ЦПД попереджали, що у мережі активно поширюються повідомлення про нібито підготовку до підвищення тарифів на електроенергію та тепло для українців, однак ця інформація не відповідає реальності.

Раніше, як писав Главред, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що уряд поки не розглядає можливість підвищення тарифу на електроенергію для населення.

Напередодні повідомлялося, що тариф на електроенергію для побутових споживачів зі стандартними приладами обліку в Україні становить 4,32 гривень за 1 кВт-год. Така ціна буде актуальною і в наступні кілька місяців - до закінчення опалювального сезону 30 квітня поточного року.

Більше новин:

Про персону: Юрій Корольчук

Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій.

Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок".

У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України".

У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи.

З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України".

З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

комунальні тарифи тарифи на електроенергію ЖКГ-тарифи підвищення тарифів новини України тарифи на воду тарифи на світло
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Мобілізація по-новому: в Раді готують жорсткі зміни, кого зачепить в першу чергу

Мобілізація по-новому: в Раді готують жорсткі зміни, кого зачепить в першу чергу

16:01Україна
Долар раптово полетів вниз: свіжий курс валют на 26 січня

Долар раптово полетів вниз: свіжий курс валют на 26 січня

16:01Економіка
У Польщі виявили секретні підземні тунелі на кордоні з Білоруссю: що замислив Кремль

У Польщі виявили секретні підземні тунелі на кордоні з Білоруссю: що замислив Кремль

15:31Світ
Реклама

Популярне

Більше
За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом

Путін назвав справжню причину війни проти України та "вибухнув" новими погрозами

Путін назвав справжню причину війни проти України та "вибухнув" новими погрозами

Графіки змінено: коли не буде світла у Дніпрі та області 25 лютого

Графіки змінено: коли не буде світла у Дніпрі та області 25 лютого

Рецепт божественного салату з буряка за пару хвилин

Рецепт божественного салату з буряка за пару хвилин

Вважалися непристойними в СРСР: які звичні товари соромилися купувати громадяни

Вважалися непристойними в СРСР: які звичні товари соромилися купувати громадяни

Останні новини

16:23

"Може зрости": українців попередили про стрибки курсу валют у березні

16:18

Росіяни приписують собі нове "захоплення": у ЗСУ розставили всі крапки над "і"

16:18

Як часто потрібно міняти щітку для унітазу: думки розділилися

16:01

Мобілізація по-новому: в Раді готують жорсткі зміни, кого зачепить в першу чергу

16:01

Долар раптово полетів вниз: свіжий курс валют на 26 січня

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатомЗа прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом
15:40

Зірка фільму "Джанґо вільний" вчинив самогубство

15:31

У Польщі виявили секретні підземні тунелі на кордоні з Білоруссю: що замислив Кремль

15:26

Три знаки зодіаку переживуть доленосний перелом: життя почне змінюватися

15:25

Чи можна вже обрізати дерева: садівниця вказала на важливий нюанс

Реклама
15:04

"Я люблю Україну" повертається: ТЕТ оголошує дату прем’єри нового сезону та розкриває зіркових учасників

14:51

Що означає слово "розмай" з пісні Яремчука "Гай, зелений гай": неочікувана відповідь

14:42

В Україні можуть підвищити одразу три тарифи для населення: експерт сказав коли

14:31

Крістіан Бейл і Леонардо ДіКапріо зіграють у сиквелі культового трилера

14:30

Гороскоп Таро на завтра, 26 лютого: Близнюкам - щастя, Дівам - роздоріжжя

14:24

Довгий термін з конфіскацією: пропагандистку Чичеріну засудили

14:11

Потужний удар по Криму: ССО вщент знищили головні системи ППО росіян, подробиці

14:05

Покинутого на морозі собаку забрали з притулку: його реакція вразила

13:58

Еволюція тактичного захисту: Чому українське спорядження стає стандартом якості новини компанії

13:58

Ні образу, ні смаку: стиліст розповіла, як не зганьбитися при виборі речей

13:44

Без зайвих витрат: дівчина перетворила звичайний гараж на стильний будинокВідео

Реклама
13:24

Терпіла зраду і народила 4-х дітей: якою була дружина Михайла Коцюбинського

13:18

Чому не можна купувати нарізаний хліб: експерти назвали несподівану причину

12:56

Козловський розповів всю правду про конфлікт з Кондратюком - деталі

12:32

На 2026 рік мета – профінансувати потреби оборони і нацбезпеки без емісії - голова НБУ Пишний

12:31

Українців закликали класти фольгу в морозилку: у чому причина

12:25

Реформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українців

12:11

"Він не повернувся": у української співачки зник безвісти дядько-військовий

12:02

Умєров проведе переговори з делегацією США: Зеленський назвав ключові питання

12:02

Допоможе ганчірка та спеції: як прогнати шкідників із саду

11:59

Жінка показала скриньку зі старими прикрасами: всередині чекав сюрпризВідео

11:56

Дочка популярного американського актора вбила себеВідео

11:51

Як камери на дорогах допоможуть ТЦК: адвокат описала механізм перевірок військового обліку

11:41

Місячний календар на березень 2026 року: сприятливі та несприятливі дні

11:35

"Раз і назавжди": Україну хочуть усунути від Євробачення-2026

11:24

На Житомирщині різко зміниться погода: синоптикиня попередила про I рівень небезпеки

11:02

Рівненщину пригріє, але мороз ще не відступить: синоптики здивували прогнозом

10:53

РФ може спровокувати радіаційний інцидент і звинуватити Україну – ISW

10:50

Чи чекати тепла в березні 2026: якою буде погода в Україні в перший місяць весни

10:42

У березні на телеканалі "2+2" стартує новий сезон проєкту "Загублений світ"

10:38

Посівний календар на березень 2026 року: точні дати для посіву та посадки

Реклама
10:37

Китайський гороскоп на завтра 26 лютого: Тиграм - бунт, Драконам - конфлікти

10:17

День української жінки 2026: красиві привітання і картинки

10:12

Кому молитися про зцілення 26 лютого: яке церковне свято

10:08

РФ може готувати новий наступ з Білорусі: експерти розповіли для яких міст існує загроза

09:49

РФ атакувала КАБами житловий будинок на Дніпропетровщині: під завалами люди

09:36

Рішення прийнято: Руслана Лижичко їде до Німеччини, причина

09:35

Коли Страсна п'ятниця 2026: 7 речей, які не можна робити в цей день

09:05

США оголосили Україні демарш через атаки на порт у Новоросійську - Стефанишина

09:03

Стратегія на цю війну - протриматись ще один деньПогляд

09:00

Kill-зони та фортифікації: Одесу готують до кругової оборони - що відбуваєтьсяВідео

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти