В Україні можуть підвищити одразу три тарифи для населення: експерт сказав коли

Окрім електроенергії для українців може піднятися ціна і на інші дві комунальні послуги.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-mogut-povysit-srazu-tri-tarifa-dlya-naseleniya-ekspert-skazal-kogda-10743875.html Посилання скопійоване

Як може змінитися тариф на електроенергію для населення / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Корольчук:

Електроенергія для українців незабаром може подорожчати

Для українців можуть підняти ціни і на інші комунальні тарифи

Через складну ситуацію в енергосистемі та пошкодження енергетичної інфраструктури в Україні вже цього року можуть зрости тарифи на електроенергію для населення.

Про це на YouTube-каналі Суперпозиція розповів експерт з енергетики Юрій Корольчук. За його словами, тариф може зрости до 5-5,5 гривень за кВт-год.

відео дня

В Україні може зрости тариф не лише на електроенергією

Експерт зазначив, що зараз тарифи на інші комунальні послуги залишаються замороженими, але це може бути тимчасовим явищем. Незабаром і тарифи на воду та тепло можуть зрости.

Зокрема тариф на воду за час повномасштабної війни проти країни-агресорки Росії намагалися підвищити вже двічі. Тому, за оцінками Корольчука, після завершення дії мораторію ціни на тепло та воду можуть зрости щонайменше вдвічі.

Економія на електроенергії / Інфографіка: Главред

Коли можуть зрости тарифи на електроенергію - думка експерта

Главред писав, що за словами енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, українцям варто готуватися до суттєвого здорожчання електроенергії. Міжнародні кредитори наполягають на перегляді тарифів для населення вже цього року, попри продовження бойових дій.

Головною причиною тиску з боку кредиторів є величезна різниця між тарифом для населення та реальною ринковою ціною (тарифом для бізнесу). Наразі держава покриває цю різницю з бюджету.

Тариф на електроенергію в Україні - останні новини

Нагадаємо, в ЦПД попереджали, що у мережі активно поширюються повідомлення про нібито підготовку до підвищення тарифів на електроенергію та тепло для українців, однак ця інформація не відповідає реальності.

Раніше, як писав Главред, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що уряд поки не розглядає можливість підвищення тарифу на електроенергію для населення.

Напередодні повідомлялося, що тариф на електроенергію для побутових споживачів зі стандартними приладами обліку в Україні становить 4,32 гривень за 1 кВт-год. Така ціна буде актуальною і в наступні кілька місяців - до закінчення опалювального сезону 30 квітня поточного року.

Більше новин:

Про персону: Юрій Корольчук Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій. Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок". У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України". У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи. З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України". З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред