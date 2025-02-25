"Імперським міфам не місце": у Полтаві знесли пам'ятник російському царю Петру I

Рішення про демонтаж було ухвалено на підставі наказу Міністерства культури.

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У Полтаві знесли пам'ятник російському царю Петру I / колаж: Главред, фото: t.me/kateryna_yamshchikova

Коротко:

Пам'ятник зносили не за бюджетні гроші

Монумент було знято з постаменту за допомогою крана

У Полтаві з постаменту біля входу в музей "Поле Полтавської битви" демонтували пам'ятник російському цареві та імператору Петру I. Про це повідомили в ефірі національного телемарафону, сюжет розміщено у Facebook телеканала "Рада".

"Демонтаж пам'ятника здійснили небайдужі громадяни без залучення бюджетних і державних коштів", - ідеться в пості. відео дня

Автори матеріалу зазначають, що рішення про демонтаж було ухвалено на підставі наказу Міністерства культури та стратегічних комунікацій України від 31 січня.

"Тоді пам'ятник виключили з Державного реєстру нерухомих пам'яток, а вже на міському виконкомі ухвалили рішення про демонтаж і очищення публічного простору від імперських символів", - пояснив телеканал.

У сюжеті показано, що у світлий час доби пам'ятник було знято з постаменту за допомогою крана.

Як зазначила в Telegram секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова, це "не акт вандалізму, а свідома та відповідальна дія громади, яка позбувається російських імперських маркерів".

"Попри різні думки та дискусії, нас об'єднує одне: Полтава - місто з багатою українською історією, де імперським міфам не місце! Наше майбутнє належить українським героям і європейським постатям! І тільки ми несемо відповідальність за простір нашої країни, вільний від нав'язаних імперських символів!", - написала вона.

Які пам'ятники вже демонтували в Україні

Раніше, як повідомляв Главред, у центрі Києва демонтували пам'ятник під аркою Дружби народів, встановлений 1981 року, який символізує возз'єднання українського і російського народів. Під час демонтажу скульптури у російського робітника відвалилася голова.

Мер міста Віталій Кличко розповів, що у столиці планують демонтувати ще приблизно 60 пам'ятників, барельєфів, знаків, пов'язаних із СРСР і Росією.

У квітні 2022 року у Вінниці демонтували пам'ятник російському поету і письменнику Максиму Горькому. Постамент стояв у центральному парку кілька десятиліть. Замість Горького, ймовірно, з'явиться пам'ятник Миколі Леонтовичу.

У Харкові знесли пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову та письменнику Максиму Горькому.

У ніч на 31 грудня 2024 року в Одесі демонтовано пам'ятник радянському артисту і поету Володимиру Висоцькому на Французькому бульварі біля будівлі Одеської кіностудії.

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