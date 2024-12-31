Боротьба з імперіалізмом: в Одесі вночі знесли бронзовий пам'ятник Висоцькому

Рішення про демонтаж пам'ятників, пов'язаних із радянським імперіалізмом і країною-агресором Росією, ухвалив виконком міськради у вересні.

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Пам'ятник Висоцькому (до і після знесення) / колаж: Главред, фото: facebook.com/odesafilmstudio, t.me/DecolonizationUkraine

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Офіційна позиція Одеської кіностудії

Де зараз знаходиться знесена скульптура

У ніч на 31 грудня в Одесі демонтовано пам'ятник радянському артисту і поету Володимиру Висоцькому на Французькому бульварі біля будівлі Одеської кіностудії. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Рішення про демонтаж цього і ще низки пам'ятників, пов'язаних із радянським імперіалізмом і країною-агресором Росією, ухвалив виконком міськради у вересні.

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Уранці 31 грудня Одеська кіностудія опублікувала у Facebook офіційну позицію. За її даними, пам'ятник Висоцькому прибрали напередодні о 22.00 і передали студії на зберігання.

"Колектив Одеської кіностудії ухвалив рішення змонтувати пам'ятник на території кіностудії, поруч з одним із павільйонів. Наразі триває процедура погоджень і дозволів, а також пошук коштів для проведення таких робіт", - написала адміністрація.

Фото порожнього постаменту показав Telegram-канал "Деколонізація.Україна".

Які радянські пам'ятники вже демонтували в Україні

У центрі Києва демонтували пам'ятник під аркою Дружби народів, встановлений 1981 року, який символізує возз'єднання українського і російського народів. Під час демонтажу скульптури у російського робітника відвалилася голова.

Мер міста Віталій Кличко розповів, що у столиці планують демонтувати ще приблизно 60 пам'ятників, барельєфів, знаків, пов'язаних із СРСР і Росією.

У квітні 2022 року у Вінниці демонтували пам'ятник російському поету і письменнику Максиму Горькому. Постамент стояв у центральному парку кілька десятиліть. Замість Горького, ймовірно, з'явиться пам'ятник Миколі Леонтовичу.

У Харкові знесли пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову та письменнику Максиму Горькому.

У Чернігівській області ліквідують монумент "Три сестри", який розташований на кордоні України, Росії та Білорусі.

Історик, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті, боєць ТРО Володимир В'ятрович підтримав ідею того, що Україні необхідно позбутися пам'ятників та інших об'єктів, пов'язаних із Росією.

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Пам'ятник Володимиру Висоцькому Бронзовий пам'ятник Володимиру Висоцькому роботи скульптора Олександра Князика встановили в Одесі у вересні 2012 року. Ініціатива створення пам'ятника належала колишньому нардепу від забороненої в Україні Партії регіонів Ігорю Маркову, який переховується в РФ від звинувачень у держзраді.

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