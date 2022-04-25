"Чорних" робітників приберуть, а об'єкт перейменують: Кличко розповів, що буде з Аркою Дружби народів у Києві

Арка Дружби народів / УНІАН

У Києві вже на нинішньому тижні приберуть бронзову скульптуру двох робітників, яка була встановлена в 1982 році під Аркою "Дружби народів" ‒ як знак "возз'єднання України з Росією". Про це в понеділок, 25 квітня, заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Своє ставлення до України Росія "ознаменувала" звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність. 8 метрів металу так званої "дружби двох народів" будуть прибрані з центру Києва", - підкреслив градоначальник.

Згодом і другу, і другу скульптуру також буде повністю демонтують.

"Оскільки там більш складна процедура і це займе більше часу. А до цього її можна буде використовувати як простір для експозицій. Арку з титанових листів перейменуємо-старі символи набувають нового значення! І підсвітимо її кольорами українського прапора", - йдеться в тексті.

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Нагадаємо, раніше у Києві вже повернулися дві третини жителів, незважаючи на рекомендацію не поспішати з поверненням, повідомив у середу, 13 квітня, мер міста Віталій Кличко в ефірі телеканалу Рада.

"Ми орієнтуємося на рекомендації військових, і вони кажуть, що на сьогодні загроза досить велика, в тому числі ракетних обстрілів. Ще одна загроза - йде розмінування прилеглих територій області, де, на жаль, кілька людей загинуло в результаті підривів", - розповів він.

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