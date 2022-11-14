Держпереворот у Кремлі неминучий, і він буде раптовим – Подоляк

Подоляк заявив, що державний переворот у Кремлі неминучий/ УНІАН, Офіс президента України

У Росії назріває державний переворот, і він буде таким самим раптовим, як втеча російських окупантів з Харківської області та з правобережжя Херсонщини.

Зараз в РФ відбувається системний процес дезінтеграції. Зміна влади в РФ може відбутися швидше, ніж на це можна сподіватися. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у новому випуску програми "Аргумент".

"Це навіть не питання державного, а питання внутрішньоелітного перевороту. Він може відбутися швидше, ніж всі очікують. Це буде як втеча з Харківської або Херсонської області, тобто всі будуть чекати, що Росія ще щось може зробити, а вона може тільки трохи використовувати ракети і "посмикати" Іран. Цей державний переворот вже зав'язаний і вже вирує", – наголосив в радник глави Офісу президента України.

За словами Подоляка, дезінтеграція в РФ наростає, тому що чинна влада країни-агресорки не може пояснити своїм громадянам, чому така велика держава, як Росія, програє маленькій Україні у війні.

Подоляк також спрогнозував, що нинішня влада у Кремлі "розбіжиться", і там якийсь час триватимуть стихійні процеси управління.

Раніше Подоляк заявив, що наближення зимових холодів і скиглення Кремля про переговори між Україною та РФ ніяк не вплине на деокупацію українських територій. Він зазначає, що ніякі хитрощі і прийоми, до яких може вдаватися російська сторона, не завадять українській армії звільняти території рідної держави від окупантів.

Нагадаємо, з 21 листопада в Європарламенті відбудеться голосування щодо визнання Росії країною-терористом. Як повідомляється на сайті Європейської народної партії, яка є найбільшою політичною групою в Європарламенті 176 депутатів з різних країн, голосування відбудеться наступного тижня.

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