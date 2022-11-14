УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Держпереворот у Кремлі неминучий, і він буде раптовим – Подоляк

14 листопада 2022, 16:07

Чинна влада країни-агресорки РФ не може пояснити своїм громадянам, чому така велика держава, як Росія, програє маленькій Україні у війні.

Кремль, Михаил Подоляк
Подоляк заявив, що державний переворот у Кремлі неминучий/ УНІАН, Офіс президента України

У Росії назріває державний переворот, і він буде таким самим раптовим, як втеча російських окупантів з Харківської області та з правобережжя Херсонщини.

Зараз в РФ відбувається системний процес дезінтеграції. Зміна влади в РФ може відбутися швидше, ніж на це можна сподіватися. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у новому випуску програми "Аргумент".

"Це навіть не питання державного, а питання внутрішньоелітного перевороту. Він може відбутися швидше, ніж всі очікують. Це буде як втеча з Харківської або Херсонської області, тобто всі будуть чекати, що Росія ще щось може зробити, а вона може тільки трохи використовувати ракети і "посмикати" Іран. Цей державний переворот вже зав'язаний і вже вирує", – наголосив в радник глави Офісу президента України.

За словами Подоляка, дезінтеграція в РФ наростає, тому що чинна влада країни-агресорки не може пояснити своїм громадянам, чому така велика держава, як Росія, програє маленькій Україні у війні.

Подоляк також спрогнозував, що нинішня влада у Кремлі "розбіжиться", і там якийсь час триватимуть стихійні процеси управління.

Раніше Подоляк заявив, що наближення зимових холодів і скиглення Кремля про переговори між Україною та РФ ніяк не вплине на деокупацію українських територій. Він зазначає, що ніякі хитрощі і прийоми, до яких може вдаватися російська сторона, не завадять українській армії звільняти території рідної держави від окупантів.

Нагадаємо, з 21 листопада в Європарламенті відбудеться голосування щодо визнання Росії країною-терористом. Як повідомляється на сайті Європейської народної партії, яка є найбільшою політичною групою в Європарламенті 176 депутатів з різних країн, голосування відбудеться наступного тижня.

Читайте також:

новини Росії війна в Україні Кремль держпереворот вторгнення Росії Михайло Подоляк державний переворот
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:17

Гороскоп на завтра 15 листопада: Раки зможуть розслабитися, а Скорпіони повинні попрацювати

17:09

Як помити посуд без миючих засобів: 3 способи від досвідчених господинь

17:07

Закатували у власному погребі: "визволителі" по-звірячому вбили подружжя фермерів на Херсонщині

16:38

Тодоренко оголилася на очах у знаменитого спортсменаВідео

16:13

"На Москву наступати не будемо": все, що відомо про приїзд Зеленського у ХерсонФотоВідео

Реклама
16:07

Держпереворот у Кремлі неминучий, і він буде раптовим – ПодолякВідео

15:50

В Україні поки не можуть відмінити відключення світла: у ДТЕК заявили про серйозну проблемуВідео

15:48

"Зовні було зрозуміло, що людина хворіє": священик розповів правду про здоров'я Олега Винника

15:48

ЗСУ отримали вантажівку Volkswagen за сприяння Favbet Foundation

15:41

Україну замете снігом і вріже мороз на цьому тижні: синоптики назвали датуВідео

15:14

Закохана в Зеленського, але одружена з Росією: Лоліта зробила провокаційну заяву

15:13

Прикмети на 15 листопада: які 2 речі не можна робити в самий неприємний день місяцяВідео

15:02

У Європарламенті готуються оголосити Росію країною-терористом на наступному тижніВідео

15:02

Простий тест по очах: колір очей розповість багато про ваш характерВідео

15:00

США зацікавлені у завершенні війни до 2024 року, від цього залежить другий термін Байдена — Бала

14:37

"Кадирову привіт!": на Херсонщині чеченці так тікали від ЗСУ, що погубили трупи всіх своїх солдатівВідео

14:31

Божественний салат Чорна перлина на Новий рік 2023: рецепт справжнього делікатесуВідео

14:19

Тиждень без масованих ракетних ударів РФ: у ЗСУ пояснили причину "затишшя"Відео

14:04

"Китай і США можуть впоратися з розбіжностями": Байден вперше зустрівся з Сі ЦзіньпіномВідео

13:50

Навіщо заморожувати нижню білизну: оригінальний лайфхак від бережливих господинь

Реклама
13:47

Топ-9 кімнатних рослин, що очищають повітря від пилу, тютюнового диму і токсинів

13:27

У Туреччині таємно відбуваються переговори між Росією і США – ЗМІВідео

13:22

Голос країни-12 Суперфінал: список учасників, які потрапили в прямий ефірВідео

13:14

У Лаврова влаштували істерику: не хочуть виводити війська і йти на реальний діалог з УкраїноюВідео

13:11

"Скиглення Путіна про переговори нічого не змінить": Подоляк відповів на бажання РФ "поговорити"Відео

13:00

Гороскоп на сьогодні 14 листопада 2022: Тельці спілкуватимуться, а Риби допустять помилки

12:45

"Мокрий ґрунт і болото виснажуватимуть": генерал США Ходжес попередив про небезпеки війни взимкуВідео

12:09

Лавров нібито госпіталізований на Балі: в МЗС РФ все заперечуютьВідео

12:05

Більше не сексі-діва: мовчунка Maruv випускає нову пісню вперше з початку повномасштабної війниВідео

11:45

Зеленський прибув у звільнений ХерсонВідео

11:27

Макрон заявив про необхідність діалогу з Путіним

11:02

Бійці ЗСУ на човнах переправляються через Дніпро: у Міноборони показали відеоВідео

10:39

Захисник України сім годин їхав стоячи: в поїзді УЗ військового прогнали в тамбур через "поганий запах"

09:57

Справжня гроза для військ РФ: десантник ЗСУ збив понад 15 ворожих БПЛА та 2 вертольоти Ка-52Відео

09:31

На Чернігівщині від обстрілу окупантів загинула молода прикордонниця, у неї залишилася 13-річна донька

09:25

"Рішення має бути глобальним": президент Аргентини напрошується за стіл переговорів між Україною і РФВідео

09:10

Гороскоп таро на тиждень 14-20 листопада 2022: Тельцям - розчарування, а Рибам - повернення в минуле

09:09

Армія України на Луганщині у важких боях звільнила вже 12 населених пунктів - ГайдайВідео

09:05

Прийняв мультиварку за сейф: окупант з автоматом вимагав у українки код від побутової техніки

08:41

"РФ – країна-ізгой": прем'єр Британії запропонував план з 5 кроків для економічної ізоляції РосіїВідео

Реклама
08:30

Шольц закликав Путіна вивести війська з України і потролив главу Кремля, який злякався саміту G20Відео

08:30

Коли не можна стригти волосся: несподівані прикмети, про які ви навіть не чулиВідео

08:23

У Росії вже змирилися з втратою захоплених територійПогляд

08:10

Жіночий гороскоп на тиждень 14-20 листопада 2022: Овнам - очікування, а Рибам - тривоги

08:04

Відключення світла в Києві та ще семи областях триватимуть ще тиждень - УкренергоВідео

07:42

Прем'єр Китаю розніс ядерні загрози Росії - ReutersВідео

07:21

Окупанти планують новий наступ: Маломуж назвав терміни та напрямки

07:10

Гороскоп на тиждень 14-20 листопада: Близнюкам - сварки, Левам - любов, а Козерогам - неприємності

07:05

Що можна зробити зі шкарпеток без пари: 3 оригінальні застосування "самотніх" речей

06:46

Суровікін отримав нове завдання від Путіна після відступу з Херсона - ISW

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти