Контрнаступ ЗСУ: українські військові за тиждень звільнили 179 населених пунктів - ОК "Південь"

ЗСУ звільнили 179 населених пунктів / Колаж фото 93-тя ОМБр Холодний Яр

Українські військові продовжують потужно контрнаступати і звільняти захоплені окупантами українські території. Лише за останній тиждень ЗСУ звільнили 179 населених пунктів на правому березі Дніпра. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Йдеться про деокупацію в Херсонській та Миколаївській областях. Там звільнили понад 4,5 тис. квадратних метрів. Тепер всі ці землі потрібно зробити придатними до нормального життя мирних жителів.

"У звільнених населених пунктах і на територіях Миколаївської та Херсонської областей підрозділами Сил оборони проводяться стабілізаційні заходи, в тому числі розмінування", – повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Російські окупанти продовжують тероризувати українців і обстрілюють населені пункти поблизу лінії зіткнення, також вони ведуть повітряну розвідку. Армія РФ завдає ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах.

Вони намагаються посилити свою лінію оборони і споруджують фортифікації на лівому березі Дніпра.

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

У Мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

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