"Це коли такі правила з'явилися?": люди незадоволені "нововведенням" ПриватБанку

Незадоволений клієнт розповів подробиці.

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Відгук ПриватБанк / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Для активації нової картки вимагають внести на неї гроші

Що кажуть клієнти банку

Українці скаржаться, що в ПриватБанку вимагають гроші за перевипуск картки. Суми сягають 350 гривень.

На порталі Мінфін незадоволений клієнт зазначив, що для активації нової картки вимагають внести на неї 350 грн.

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"Відколи в приваті, щоб перевипустити картку, з людини для активації нової картки вимагають внести на неї 350 грн, щоб, начебто, активувати її? Це коли такі правила з'явилися? Без згоди на такі дії співробітницею банку було ВІДМОВЛЕНО в банальному перевипуску звичайної банківської картки! Це на козацькому валу в Сумах таке дуже розумне керівництво відділення завелося, чи це політика вашого банку загалом? Вимагаю оперативного розслідування цього випадку, вибачень і відповідних дій з вашого боку", - йдеться у відгуку.

Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот

У коментарях інший користувач зазначив, що це не рідкість, а сума залежить від відділення банку.

Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот

Раніше клієнт ПриватБанку поскаржився на роботу банкомату - чоловік не зміг отримати свої кошти, хоч вони списали з картки. На порталі Мінфін незадоволений клієнт розповів, що інцидент стався в одному зі столичних банкоматів.

Також користувачі скаржаться, що банкомати ПриватБанку не видають кошти. Постраждав військовий, які не зміг зняти свої останні гроші з картки. На порталі Мінфін незадоволений користувач повідомив, що під час видачі готівки банкомат порахував гроші, але їх не видав.

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