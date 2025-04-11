"Це коли такі правила з'явилися?": люди незадоволені "нововведенням" ПриватБанку

Ви дізнаєтеся:
- Для активації нової картки вимагають внести на неї гроші
- Що кажуть клієнти банку
Українці скаржаться, що в ПриватБанку вимагають гроші за перевипуск картки. Суми сягають 350 гривень.
На порталі Мінфін незадоволений клієнт зазначив, що для активації нової картки вимагають внести на неї 350 грн.
"Відколи в приваті, щоб перевипустити картку, з людини для активації нової картки вимагають внести на неї 350 грн, щоб, начебто, активувати її? Це коли такі правила з'явилися? Без згоди на такі дії співробітницею банку було ВІДМОВЛЕНО в банальному перевипуску звичайної банківської картки! Це на козацькому валу в Сумах таке дуже розумне керівництво відділення завелося, чи це політика вашого банку загалом? Вимагаю оперативного розслідування цього випадку, вибачень і відповідних дій з вашого боку", - йдеться у відгуку.
У коментарях інший користувач зазначив, що це не рідкість, а сума залежить від відділення банку.
Раніше клієнт ПриватБанку поскаржився на роботу банкомату - чоловік не зміг отримати свої кошти, хоч вони списали з картки. На порталі Мінфін незадоволений клієнт розповів, що інцидент стався в одному зі столичних банкоматів.
Також користувачі скаржаться, що банкомати ПриватБанку не видають кошти. Постраждав військовий, які не зміг зняти свої останні гроші з картки. На порталі Мінфін незадоволений користувач повідомив, що під час видачі готівки банкомат порахував гроші, але їх не видав.
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