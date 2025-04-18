Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

"Як так можна?": клієнти ПриватБанку залишаються без грошей під час обміну валют

Сергій Кущ
18 квітня 2025, 19:02
117
Жінка розповіла, що поклала останні кошти.
Клієнти ПриватБанку залишаються без грошей під час обміну валют
Клієнти ПриватБанку залишаються без грошей під час обміну валют / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Термінал самообслуговування "видає помилку" під час обміну валют
  • Клієнти зазначили, що це не рідкість

Користувачі ПриватБанку зіткнулися з проблемами під час обміну валют у терміналах самообслуговування.

На порталі Мінфін незадоволена клієнтка банку розповіла, що під час транзакції банкомат "видав помилку".

відео дня

"У неділю здійснювала обмін валют у терміналі самообслуговування ПриватБанку. Треба було розрахуватися за послуги та віддати кошти, поклала останні кошти. Банкомат видав помилку. І гроші не видав. Як так можна? На гарячій лінії дівчина-оператор посміялася, сказала що кошти надійдуть приблизно через 3-5 днів. Кошти надійшли, але аж через дві доби, дуже неприємно", - поділилася клієнтка банку.

Відгук ПриватБанк
Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот

У коментарях користувачі зазначили, що це не рідкість, а пов'язано це із захистом від шахраїв.

"Типовий збій. Якщо є хоч найменші сумніви в якості купюр термінал видає помилку і зарахування після інкасаторів", - зазначили користувачі.

Відгук ПриватБанк
Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот

Раніше незадоволений клієнт ПриватБанку розповів, що для активації нової картки вимагають внести на неї 350 грн.

Також користувачі скаржаться, що банкомати ПриватБанку не видають кошти. Постраждав військовий, який не зміг зняти свої останні гроші з картки. На порталі Мінфін незадоволений користувач повідомив, що під час видачі готівки банкомат порахував гроші, але їх не видав.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Приватбанк обмін валют
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ і Україна готують рекордний обмін полоненими: ЗМІ дізналися деталі

РФ і Україна готують рекордний обмін полоненими: ЗМІ дізналися деталі

20:38Війна
Росія може завдати 2 масованих удари по Україні: генерал назвав дати

Росія може завдати 2 масованих удари по Україні: генерал назвав дати

20:16Війна
Україну заливатимуть грозові зливи: у регіонах раптово змінюється погода

Україну заливатимуть грозові зливи: у регіонах раптово змінюється погода

19:43Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Вдарить похолодання з дощами і грозами: стала відома дата сильної негоди

Вдарить похолодання з дощами і грозами: стала відома дата сильної негоди

Чи обов'язково святити паску на Великдень: що кажуть у церкві

Чи обов'язково святити паску на Великдень: що кажуть у церкві

Гороскоп на завтра 19 квітня: Ракам - раптовий прибуток, Левам - приємна звістка

Гороскоп на завтра 19 квітня: Ракам - раптовий прибуток, Левам - приємна звістка

В армії РФ на Херсонщині розпочався бунт: солдати відмовляються від контрактів

В армії РФ на Херсонщині розпочався бунт: солдати відмовляються від контрактів

Шикарна страва на святковий стіл із фаршу: всі гості ахнуть

Шикарна страва на святковий стіл із фаршу: всі гості ахнуть

Останні новини

20:38

РФ і Україна готують рекордний обмін полоненими: ЗМІ дізналися деталі

20:18

Швидкість інтернетту миттєво "злетить": як покращити сигнал Wi-Fi у будинку

20:16

Росія може завдати 2 масованих удари по Україні: генерал назвав дати

19:50

"Буде багато "лисої" правди": Кошовий вирішив поставити Гончаренка на місце

19:43

Україну заливатимуть грозові зливи: у регіонах раптово змінюється погода

ЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – СвітанЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – Світан
19:25

Страсна субота 2025: дуже суворі заборони та прикмети 19 квітня

19:16

Від "чортових яблук" до "гоцки": як українці раніше називали картопляне пюре

19:10

Досить брехати Заходу: це не війна ПутінаПогляд

19:09

"Уже зайшла не в ті двері": почалися гоніння і перевірки Ані Лорак у РФ

Реклама
19:02

"Як так можна?": клієнти ПриватБанку залишаються без грошей під час обміну валют

18:53

Дешево, але проблемно з перших кілометрів: які два авто краще не купувати

18:46

Добити економіку РФ: експерт назвав головну умову

18:17

До кар’єрного ривка приготуватися: ТОП-3 знакам гороскоп обіцяє нові вершини

18:16

У Сумській області горить поїзд, є загиблий: що сталосяВідео

17:59

Як відтерти клей від наліпки чи етикетки за секунди - два прості способи

17:52

"Іди ти": як Наталю Могилевську видворили зі студії телеканалу

17:47

Марина Боржемська довела до сліз доньку подарунком від покійного УзєлковаВідео

17:42

Чи ображаються коти на своїх хазяїв: ветеринари дали неочікувану відповідь

17:33

Прямий ефір із Кривого Рогу: "Сніданок з 1+1" показав, як місто оговтується після атаки

17:22

Заплуталася у брехні: Захарова оконфузилась заявою про удари по містах України

Реклама
17:19

Аромат успіху: як Molton Brown підкорює світ, залишаючись вірним своїм цінностям новини компанії

17:16

"Жорсткі заходи": у Нафтогазі назвали ймовірні терміни обмеження споживання

17:00

Машина смикається при розгоні - автоексперти назвали причини і як це виправити

16:59

Великдень 2025: що в жодному випадку не можна ставити на святковий стіл

16:37

Чому срібло на шиї чорніє і чи пов’язано це зі здоров’ям: хімік дав відповідьВідео

16:34

США пригрозили вийти з мирних переговорів: як відповіли у Кремлі

16:20

Є цікаві речі: у США заявили, що зможуть покласти край війні в Україні

16:02

Як обрати газовий котел для дому: прості поради від Vencon.ua новини компанії

15:57

Отруєння співробітників ДСНС від російського дрона: в ЦПД зробили важливу заяву

15:52

Shaman і Куклачов: Зеленський ввів санкції проти російських артистів

15:44

В Україні зміняться ціни на яйця: у Кабміні пояснили, до чого готуватися

15:42

Чи "ковбаситиме" Землю на Великдень: якими будуть магнітні бурі 19-20 квітня

15:33

В Україні можуть підвищити зарплати вчителям: міністр назвав умову

15:24

Популярний український актор стане новим героєм "Холостяка"Відео

14:54

"Як це можливо": чоловік Лорак повідомив про нове кохання

14:50

"Увійде в історію": ЗСУ відбили один із найбільших штурмів РФ

14:48

Ворог готується до евакуації: біля Маріуполя дрони уразили важливу базу росіян

14:32

Вдарить похолодання з дощами і грозами: стала відома дата сильної негоди

14:28

Припинення вогню в Україні: Небензя в ООН заявив, чи готова РФ до паузи у війні

14:16

Китай відправляє солдатів в Україну для репетиції нападу на Тайвань - The Hill

Реклама
14:14

Підвищення податків для українців: у Мінфіні зробили важливу заяву

14:04

Кейт Міддлтон налякала своїх підданих несподіваним рішенням

13:57

"Фізично не вистачає сил": експерт назвав найболючіший напрям для ЗСУ

13:56

Серйозне посилення: експерт відповів, скільки Україна може отримати ракет Taurus

13:55

Штраф 2 500 євро: чому в Італії заборонено носити шльопанці

13:45

Де 2 помилки на зображенні: лише геній знайде їх за 9 секунд

13:28

Дивиться фільми, читає книжки: друг Єфремова сказав, як багато п'є і курить актор

13:15

Вдарить +26 градусів: у яких областях на Великдень буде погода, як влітку

12:58

В армії РФ на Херсонщині розпочався бунт: солдати відмовляються від контрактів

12:53

Продовження воєнного стану і мобілізації: Зеленський підписав закони

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти