"Як так можна?": клієнти ПриватБанку залишаються без грошей під час обміну валют

Жінка розповіла, що поклала останні кошти.

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Клієнти ПриватБанку залишаються без грошей під час обміну валют / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Термінал самообслуговування "видає помилку" під час обміну валют

Клієнти зазначили, що це не рідкість

Користувачі ПриватБанку зіткнулися з проблемами під час обміну валют у терміналах самообслуговування.

На порталі Мінфін незадоволена клієнтка банку розповіла, що під час транзакції банкомат "видав помилку".

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"У неділю здійснювала обмін валют у терміналі самообслуговування ПриватБанку. Треба було розрахуватися за послуги та віддати кошти, поклала останні кошти. Банкомат видав помилку. І гроші не видав. Як так можна? На гарячій лінії дівчина-оператор посміялася, сказала що кошти надійдуть приблизно через 3-5 днів. Кошти надійшли, але аж через дві доби, дуже неприємно", - поділилася клієнтка банку.

Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот

У коментарях користувачі зазначили, що це не рідкість, а пов'язано це із захистом від шахраїв.

"Типовий збій. Якщо є хоч найменші сумніви в якості купюр термінал видає помилку і зарахування після інкасаторів", - зазначили користувачі.

Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот

Раніше незадоволений клієнт ПриватБанку розповів, що для активації нової картки вимагають внести на неї 350 грн.

Також користувачі скаржаться, що банкомати ПриватБанку не видають кошти. Постраждав військовий, який не зміг зняти свої останні гроші з картки. На порталі Мінфін незадоволений користувач повідомив, що під час видачі готівки банкомат порахував гроші, але їх не видав.

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