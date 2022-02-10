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Гроші відлітають миттєво: з'ясовані нові схеми шахраїв через WhatsApp

10 лютого 2022, 18:30

Аферисти відправляють користувачеві посилання з шкідливою програмою, перейшовши за яким, жертва втрачає свої заощадження.

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Шахраї діють через OLX і WhatsАpp / Колаж

В Україні шахрай придумали нові способи обману, завдяки яким виманюють з бідних людей сотні тисяч гривень.

ТСН.uа дізнався, як працюють схеми аферистів і з'ясував, як себе убезпечити.

Наприклад, житель Дніпра опублікував на OLX.ua кілька повідомлень про продаж книг і спеціально відключив можливість переглядати всі оголошення. Буквально через п'ять хвилин, в мобільний месенджер WhatsApp він отримав повідомлення від дівчини, яка нібито хоче придбати його товар.

"Здрастуйте. Продаєте книгу? Ви можете відправити поштою? Якщо так, відправте в Харків, на третє відділення. Гроші вислала на сайт", - сказала клієнтка і додала до повідомлення якесь посилання, в адресі якої значиться найменування сервісу OLX, а також слово getsafepay і нібито номер транзакції. Однак цього дніпрянин не зробив, про що їй і повідомив. Після його слів дівчина перестала відповідати на повідомлення.

Майже за таким же сценарієм з дніпрянки, яка виставила на онлайн-дошку оголошень повідомлення про нерухомість, спілкувалися інші шахраї.

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"Я опублікувала інформацію про продаж землі. Через п'ять хвилин мені в WhatsApp пише якась Ольга, яка, до речі, мене згодом заблокувала. У першому повідомленні вона задала питання, чи актуально ще моє оголошення. А потім відразу написала, що "буде купувати, готова оплатити через "Приват24" на карту і щоб документи я відправила їм поштою". Для довідки: мова йшла про кілька сотень тисяч доларів. І вони хотіли перерахувати мені їх на карту", - розповіла ТСН.иа Дніпрянка Оксана Грищенко.

У підсумку дівчина заблокувала Оксану після питання:"де вона знаходиться територіально".

Як працюють шахраї

Звертаються з пропозицією про придбання товару буквально через кілька хвилин після його публікації. Пишуть тільки в WhatsApp. Заповнюють аккаунт клієнта так, що створюється враження, ніби ви спілкуєтеся дійсно з потенційним покупцем і надсилають шкідливе посилання, випрошуючи персональні дані.

Як себе убезпечити

У пресслужбі OLX пояснили, що українців в онлайні обманюють безліччю різних способів, які змінюються в залежності від віку клієнта.

"Пенсіонерів, наприклад, обманюють втричі частіше за інших - через SMS про виграш у лотерею. А кожен четвертий підліток - після відкриття шкідливого посилання. Жителі сіл частіше стикаються з продажем вигаданого товару за передоплатою, а кияни — з фішинговими атаками. Пол, до речі, практично не впливає на ймовірність зустріти шахрая в Інтернеті", – розповіли в пресслужбі OLX.

Коли користувач має намір зробити будь-яку покупку, він реєструє свої дані в сервісі і відразу вносить вартість товару. Але гроші продавцю на карту відразу не "подають", а резервуються на сайті до тих пір, поки клієнт не подивиться на пошті товар і не підтвердить його покупку.

Як уберегтися від шахраїв: рекомендації "Нової Пошти".

  • Купувати товар тільки в перевірених інтернет-магазинах і користуватися послугою "надійна покупка".
  • Не переводити передоплату незнайомцям, а користуватися післяплатою.
  • Не передавати третім особам секретні коди і паролі від особистого кабінету в мобільному додатку служби доставки.
  • Уважно перевіряти сайт або програму, в яку Ви вводите дані.
  • Не виключено, що шахраї зробили сайт-дзеркало, практично повністю копіює офіційний ресурс тієї чи іншої компанії.
  • Перевіряти відгуки про магазин в Google.
  • При відправці завжди вказувати реальні дані про товар.
  • Вказувати реальну оціночну вартість товару. У цьому випадку компанія може компенсувати втрату.
  • Якщо ви вже стали жертвою шахрайства, негайно звертатися в поліцію.

Нагадаємо, раніше в Києві шахрайка прикидалася чоловіком і виманила гроші під час віртуального роману зі своєю знайомою. Постраждала погодилася дати гроші на лікування свого "віртуального коханого" і втратила все, що мала.

Також раніше була викрита Нова небезпечна схема шахраїв - аферисти крадуть номери телефонів і беруть швидкі кредити. У таку пастку потрапила львів'янка-зловмисники викрали номер телефону та набрали на її ім'я онлайн-кредитів на суму понад 30 тисяч гривень. Жінка випадково дізналася про це через додаток дія.

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