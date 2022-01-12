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Збирали на операцію: у Житомирі шахраї через доставку Justin вкрали 114 тисяч у ветерана АТО

12 січня 2022, 23:10

Ветеран АТО в онлайні виставив оголошення про продаж комп'ютера.

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Служба доставки Justin / franchise-capital

У Житомирі ветеран АТО збирав гроші на операцію дружині, однак його обдурили аферисти.

Чоловік вирішив продати комп'ютерну техніку вартістю 114 тисяч гривень. На онлайн-дошці оголошень знайшов покупця, відправив йому софт через службу доставки Justin.

Як пише ТСН, клієнт в останній момент відмовився забирати товар, тому він повернувся у відділення відправника. Вже звідти згодом його викрав невідомий.

Служба доставки Justin, за словами сім'ї, своєї провини в тому, що відбувається не бачить і не поспішає компенсувати втрачені гроші.

Що сталося в сім'ї

28-річний Владислав повернувся додому після трирічного військового контракту. Він артилерист, служив у Луганській області, має статус учасника бойових дій. До армії чоловік захоплювався комп'ютерними іграми, тому "зібрав" собі дорогий комп'ютер.

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Повернувшись з АТО, треба було продати техніку на операцію дружині - у його дружини Софії серйозні проблеми із зором.

"Потрібні були гроші, оскільки я дуже погано бачу. Ми хотіли частину витрат на операцію покрити цими грошима. Крім цього чоловік перестав грати і потреба в такому дорогому ігровому девайсі відпала", - розповідає дружина ветерана АТО Софія Мякота.

Нова шахрайська схема

Ветеран АТО в онлайні виставив оголошення про продаж комп'ютера, ігрового монітора та відеокарти. Вартість комплекту - 114 тисяч гривень.

Покупець опинився з Одеси. Клієнт поставив умову - відправити товар виключно службою доставки Justin. Владислав і Софія погодилися. Товар довгий час ніхто не забирав, у зв'язку з чим його через час відправили назад в Житомир.

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"Наскільки ми розуміємо, в Одесі на відділення ніхто не прийшов, а просто через додаток зробив відмову від отримання. Техніка повернулася назад через 2-3 дні. Приблизно о 13:30. Коли ми за нею прийшли, нам сказали, що її вже отримали кілька годин тому. Оператор відділення відразу почала говорити що це не її вина, що два невідомих чоловіки назвали ПІБ і номер телефону, за цими даними вона віддала посилки. Хоча всі ми розуміємо, що ці дані є як у відправника, так і у одержувача. Вони не пред'явили жодних документів", - додала Софія М'якота.

Що сталося потім

"Покупець" почав писати Владиславу і його дружині і зажадав викуп. Техніку він погоджувався повернути, якщо йому перерахують 10 тисяч гривень. Виявилося, що той перебував не в Одесі, а в Житомирі.

"Ми з ним листувалися. Вимагав у нас 10 тисяч гривень. Але ми нічого не скинули і намагалися тягнути час в надії на поліцію. Він виставляв себе нібито перекупником. Хоча, як я розумію, це одна і та ж людина. В Одесі нікого не було. Це лише частина їх афери - зробити так, щоб ми повірили в "справжнього" покупця", - підкреслила Софія.

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Розслідування шахрайства

Після того, що сталося на місце викликали правоохоронців. Однак вони, каже жінка, особливої залученості в подію не проявляли. І навіть тоді, коли служба безпеки Justin надала відео з камер спостереження, на яких видно, як у відділення зайшли два чоловіки - один з них був без маски.

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"Представник Служби безпеки доставки сказав, що один з цих чоловіків перебуває на умовному терміні через схожий злочин. Служба безпеки запропонувала правоохоронцям просто викликати цю людину, оскільки він повинен постійно відзначатися в поліції. Але ніхто цього так і не зробив", - підкреслила Софія М'якота.

Слідчий, яка займається розслідуванням інциденту, повідомила, що кримінальне провадження знаходиться в прокуратурі.

"Провадження знаходиться в прокуратурі для прийняття рішення про підслідність. Сума, яка проходить у справі, - підпадає під кримінальну відповідальність. Провадження ж відкрито за фактом "шахрайства". Особу підозрюваного встановлено", - розповіла нам слідчий.

Що кажуть у службі доставки Justin

"Зараз триває досудове розслідування. У поліцію було подано заяву. На даний момент проводиться службове розслідування, де саме знаходяться посилки і хто їх забрав", - повідомила оператор служби доставки.

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