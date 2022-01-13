"Кредит схвалили за секунду": шахраї обчистили рахунок клієнта ПриватБанку, в банку розводять руками

Клієнт ПриватБанку став жертвою шахраїв / ПриватБанк

Клієнт ПриватБанку став жертвою шахраїв, які оформили кредит на його ім'я. У банку кажуть, що вирішення цієї проблеми знаходиться поза їх юрисдикцією і радять звертатися в поліцію.

В словами клієнта Приватбанку, в його кабінет Приват24 "хтось увійшов і оформив віртуальну карту з кредитним лімітом в 34000 грн і відразу ж витратили гроші".

"Коли я звертався в ПриватБанк, щоб мені встановили кредитний ліміт довго розглядали і відмовили. Шахраям же схвалили за секунду, плюс без моєї згоди списали гроші. Я звернувся в ПриватБанк, щоб повернули гроші на рахунок, і мені відмовили. Хоча гроші ще не дійшли. Мене просто кинув ПриватБанк і я думаю не без участі їх працівників", - написав чоловік.

Відповідь ПриватБанку

Співробітники банку відзначили, що для оформлення віртуальної карти необхідно мати доступ до Приват24. Маючи тільки знаходиться у клієнта фінансовий номер, здійснити вхід в аккаунт немає можливості, адже необхідно знати також пароль від аккаунту або пін-код карти (для відновлення доступу), які відомі тільки клієнту власнику карти.

читайте також"Гроші не видав, але з балансу списав": термінал ПриватБанку "з'їв" у клієнта гроші"Ситуація була детально розглянута профільними фахівцями з надання інформації щодо результату перевірки. Пошук і затримання зловмисників разом з проведенням розслідувань за випадками шахрайства є обов'язком правоохоронних органів і згідно із законодавством знаходяться поза юрисдикцією банку", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що клієнтка Приватбанку зіткнулася з проблемою - після закриття всіх карт у неї залишився борг перед фінустановою. Як повідомила жінка, в грудні 2020 року вона закрила в ПриватБанку всі свої рахунки і картки, написала відповідну заяву у відділенні банку, але через рік їй подзвонили співробітники Банку і повідомили про борг.

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