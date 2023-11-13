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Демілітаризували "з вогником": ЗСУ знищили рідкісну російську систему "Свет-КУ"

Анна Ярославська
13 листопада 2023, 07:17
Це вже третій підтверджений випадок втрати росіянами досить рідкісної системи РЕБ "Свет-КУ".
РЕБ
РЕБ "Свет-КУ" знищена українськими військовими / Колаж: Главред, фото: скріншот

Українські військові знищили вже третю російську систему радіоелектронної боротьби "Свет-КУ".

"Маємо третій підтверджений випадок втрати росіянами досить рідкісної системи РЕБ "Свет-КУ", - повідомляють Сили оборони півдня України.

Вперше захисники України взяли такий рідкісний трофей ще у березні 2022 року. У серпні сили оборони знищили другу мобільну російську систему радіоелектронної боротьби РБ-636 "Свет-КУ".

відео дня

"І ось на початку цього місяця - вже третя російська "Свет-КУ" демілітаризована з вогником", - повідомили військові.

Дивіться відео - ЗСУ угічтожили рідкісну російську систему "Свет-КУ":

Скріншот

Система РБ-636 "Свет-КУ" - що про неї відомо

РБ - 636 "Свет-КУ" прийнятий на озброєння ЗС РФ в 2012 році.

Система призначається для оцінки електромагнітної обстановки, пошуку, виявлення і експрес-аналізу радіовипромінювань, а також визначення місця розташування їх джерел в УКХ-, УВЧ-діапазонах, при спільній роботі з аналогічними стаціонарними і рухомими комплексами технічного контролю і радіотехнічної розвідки.

Система РБ-636
Система РБ - 636 "Свет-КУ" була прийнята на озброєння ЗС РФ в 2012 році / Фото: росЗМІ

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України захопили елітний трофей - кращий бойовий танк російської армії Т-90М Прорив. Бойова машина оснащена комплексом засобів зниження помітності (КССЗ), також відомим під назвою Накидка.

Також ЗСУ захопили унікальний трофей - російську машину коригування вогню на базі БТР-82.

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війна в Україні ЗСУ
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