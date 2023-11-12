Росіяни перейшли в наступ: офіцер ЗСУ попередив про нову тактику противника

Ситуація на Бахмутському напрямку залишаєтсья напруженою. Водночас, росіяни намагаються повернути контроль над Кліщіївкою.

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Росіяни кардинально змінили тактику в районі Бахмуту - офіцер ЗСУ / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, 14 механізована бригада імені князя Романа Великого

Російські окупанти активно намагаються провести атаки на позиції Сил оборони України в районі Бахмута протягом останнього тижня. Ситуація є напруженою. Про це повідомив старший лейтенант та заступник командира штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Тарасенко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

На ділянці фронту, де працює бригада Тарасенка, підійшли свіжі сили армії РФ.

"І нові, і старі підрозділи отримали підкріплення в особовому складі. Ми спостерігаємо, що динаміка зменшення кількості боєприпасів у противника наразі припинилася, скоріш за все, він отримав нові боєприпаси та значно посилив обстріли наших позицій і колон", — розповів він.

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Тарасенко також зазначив, що в тактиці ворога відбулися зміни. За його словами, на передову прибули особи без попереднього досвіду бойових дій, оскільки динаміка переміщень з поодиноких та невеликих груп переросла в більш масштабні переміщення - до відділень та великих формувань. Військовий робить висновок, що можливо, це військовий контингент, який пройшов тренування на полігонах, і зараз, завершивши навчання, вирушив на передову.

Щодо присутності колишніх "вагнерівців" на Бахмутському напрямку, він зазначив, що у командуванні присутні представники приватної військової компанії (ПВК).

"Вони змінюють тактику російських підрозділів під своє бачення, оскільки вже мають досвід боїв саме в цій місцевості. Наступ противника став масштабнішим, ворог посилає великі групи до штурмового взводу і штурмової роти на вузьких ділянках фронту, водночас не зважає на втрати. Завдання стоять з того боку явно конкретні, і ми, навіть не маючи чітких розвідувальних даних, винятково за діями противника можемо сказати, що справді багато хто з бійців і командирів ПВК "Вагнер" зараз влилися в ті підрозділи, які воюють проти нас", — зауважив Тарасенко.

Водночас, він повідомив, що кілька днів тому штурмова рота російської армії здійснила наступ в районі Кліщіївки.

"Противник підійшов до залізничного полотна, але був відкинутий на колишні позиції. Ворог намагається новими силами просунутися в цьому напрямку, захопити колишні позиції. Очевидно, що для противника суттєвою є назва Кліщіївка, як і інших звільнених сіл", — упевнений Тарасенко.

На думку військового, для росіян, на мою думку, не так важлива територія, як можливість оголосити у своїх новинах, що вони відновили контроль над одним із сіл. Тарасенко додав, що у противника зараз не буде суттєвих досягнень на нашому напрямку.

Бойові дії в районі Бахмуту

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Сухопутних військ Володимир Фітьо зазначив, що російські окупанти розпочали наступ на Бахмутському напрямку.

Під час контрнаступальних операцій на Донеччині українські військові перетнули залізницю поблизу Андріївки, що знаходиться за 10 кілометрів від Бахмута.

Водночас, російські окупанти стараються утримати контроль над містом Бахмут на Донеччині. Українські захисники поступово рухаються вперед на південь від Бахмуту.

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