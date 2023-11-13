ЗСУ посилюють атаки проти важливих об'єктів на окупованих територіях та в РФ - ISW

Українські війська проводять ударну кампанію, спрямовану на окупований Крим, з літа 2023 року.

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ЗСУ посилюють атаки на об'єкти матеріально-технічного забезпечення та інші важливі об'єкти російських окупантів / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Українські військові посилюють атаки на російські військові та інші важливі об'єкти у тилових районах окупованої території України та в країні-агресорі РФ. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Як зазначають аналітики ISW, Головне управління військової розвідки України повідомило 12 листопада, що 11 листопада українські партизани атакували російський військовий штаб в окупованому Мелітополі Запорізької області, ліквідувавши щонайменше трьох офіцерів ФСБ і Росгвардії.

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Аналітики нагадують, що заява ГУР від 12 листопада з'явилася після нападу українських партизанів на колишнього главу "народної міліції" так званої Луганської народної республіки ("ЛНР") 8 листопада; ударів по російській військовій базі в окупованому Скадовську Херсонської області та об'єктах Чорноморського флоту в Криму 9 листопада, а також трьох ударів в тилу і партизанських нападів в Росії 11 листопада.

Крім того, зазначають експерти, українські війська проводять ударну кампанію, спрямовану на окупований Крим, з літа 2023 року.

Атаки ЗСУ - що відомо

У тимчасово окупованому Луганську 8 листопада загинув відомий зрадник, колишній начальник "народної міліції" так званої "ЛНР" і "депутат Народної ради ЛНР" Михайло Філіпоненко. Колаборанта підірвали в його автомобілі, куди була закладена вибухівка.

Вранці 9 листопада у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області пролунали потужні вибухи. Удар було завдано по розташуванню військового слідчого управління СК РФ. Внаслидок обстрілу будівлю було повністю знищено. За даними каналу, 10 людей загинули, 11 - були поранені.

У ніч на 10 листопада в селищі Чорноморське в тимчасово окупованому Криму були вражені два російських десантних швидкісних катери проекту 11770. На суднах знаходився екіпаж і броньована техніка, зокрема БТР-82. Операцію провело Головне управління розвідки Міноборони.

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