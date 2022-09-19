ЗСУ захопили елітний трофей - найкращий танк армії РФ Т-90М Прорив з комплексом Накидка

Новітній російський танк Т-90М був знайдений в Харківській області в ідеальному стані. Такі танки почали надходити в бойові частини РФ лише в 2020 році.
Збройні Сили України захопили елітний трофей - найкращий бойовий танк російської армії Т-90М Прорив. Бойова машина оснащена комплексом засобів зниження помітності (КССЗ), також відомим під назвою Накидка.
Як повідомило Міноборони України в Twitter, новітній російський танк Т-90М був знайдений в Харківській області в ідеальному стані.
"Ми просимо його власника(ів) зв'язатися із ЗСУ. Будь ласка, позначте себе знаком: білий прапор", - пожартували в Міноборони.
Як пише у Facebook Віталій Трубніков, танки Т-90М прорив почали надходити в російські бойові частини тільки в 2020 році.
На танку встановлена нова вежа, оснащена системою управління вогнем Калина з інтегрованою бойовою інформаційно-керуючою системою тактичної ланки.
Техніка має новий автомат зарядки і модернізовану гармату 2А46М-5, а також 7,62-мм дистанційно керовану зенітну установку УДП Т05БВ-1.
Комплекс Накидка - це чохол зі спеціального матеріалу, здатного блокувати випромінювання різного діапазону. Завдяки цьому танк стає практично непомітним для інфрачервоних систем виявлення, а дальність виявлення радіолокаторами значно скорочується.
Тим часом російські пропагандисти підтвердили, що ЗСУ заволоділи Т-90М Прорив. Вони припустили, що танк кинули російські окупанти, коли тікали від українських воїнів з Харківської області.
Як повідомляв Главред, раніше захисники України захопили російську бойову машину десанту-4М (БМД-4М), яку в Росії називають "своєю гордістю".
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