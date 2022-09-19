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ЗСУ захопили елітний трофей - найкращий танк армії РФ Т-90М Прорив з комплексом Накидка

19 вересня 2022, 07:28

Новітній російський танк Т-90М був знайдений в Харківській області в ідеальному стані. Такі танки почали надходити в бойові частини РФ лише в 2020 році.

Т-90М прорив
Танки Т-90М Прорив тепер служитиме ЗСУ / Фото twitter.com/defenceu

Збройні Сили України захопили елітний трофей - найкращий бойовий танк російської армії Т-90М Прорив. Бойова машина оснащена комплексом засобів зниження помітності (КССЗ), також відомим під назвою Накидка.

Як повідомило Міноборони України в Twitter, новітній російський танк Т-90М був знайдений в Харківській області в ідеальному стані.

"Ми просимо його власника(ів) зв'язатися із ЗСУ. Будь ласка, позначте себе знаком: білий прапор", - пожартували в Міноборони.

ЗСУ захопили елітний трофей - найкращий танк армії РФ Т-90М Прорив з комплексом Накидка

Як пише у Facebook Віталій Трубніков, танки Т-90М прорив почали надходити в російські бойові частини тільки в 2020 році.

На танку встановлена нова вежа, оснащена системою управління вогнем Калина з інтегрованою бойовою інформаційно-керуючою системою тактичної ланки.

Т-90М прорив
Т-90М Прорив / Фото twitter.com/defenceu
ЗСУ захопили елітний трофей - найкращий танк армії РФ Т-90М Прорив з комплексом Накидка
Фото twitter.com/defenceu

Техніка має новий автомат зарядки і модернізовану гармату 2А46М-5, а також 7,62-мм дистанційно керовану зенітну установку УДП Т05БВ-1.

Комплекс Накидка - це чохол зі спеціального матеріалу, здатного блокувати випромінювання різного діапазону. Завдяки цьому танк стає практично непомітним для інфрачервоних систем виявлення, а дальність виявлення радіолокаторами значно скорочується.

ЗСУ захопили елітний трофей - найкращий танк армії РФ Т-90М Прорив з комплексом Накидка
Фото twitter.com/defenceu

Тим часом російські пропагандисти підтвердили, що ЗСУ заволоділи Т-90М Прорив. Вони припустили, що танк кинули російські окупанти, коли тікали від українських воїнів з Харківської області.

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Як повідомляв Главред, раніше захисники України захопили російську бойову машину десанту-4М (БМД-4М), яку в Росії називають "своєю гордістю".

У Чернігівській області українські бійці захопили самохідну артилерійську установку новітньої моделі Мста-С. Трофей відбуксирували трактором.

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