ЗСУ захопили "унікальний трофей" - ворожу машину коригування вогню Канонада

Канонада призначена для управління дивізіоном реактивних систем залпового вогню Торнадо-Г / Фото t.me/ButusovPlus

Збройні Сили України в ході контрнаступу захопили російську машину коригування вогню на базі БТР-82. Про унікальний трофей повідомив у Telegram журналіст Юрій Бутусов.

"Машина корекції вогню артилерії на базі БТР-82. Унікальний трофей, яким заволоділи ЗСУ", - написав він.

У Telegram-каналі СтратКом ЗСУ уточнили, що мова йде про сучасну російську командно-спостережну машину Канонада.

"Рідкісна й сучасна російська командно-спостережна машина 1в1003 на базі БТР-80 комплексу управління артилерією 1В198 Канонада захоплена українськими військами на Харківщині", - йдеться в повідомленні.

Фото t.me/ButusovPlus

Машина 1В1003 побудована на базі колісного бронетранспортера БТР-80. Вона використовується для розвідки цілей і автоматичного управління вогнем як ствольної, так і реактивної артилерії. Крім 1В1003 до складу комплексу Канонада входить командно-штабна машина, заснована на базі військового автомобіля УРАЛ.

Фото t.me/ButusovPlus

Фото t.me/ButusovPlus

Канонада повністю комп'ютеризована та оснащена новітніми артилерійськими системами управління.

Час розгортання системи становить 40 секунд на підготовлених і до 4 хвилин на непідготовлених позиціях.

Як писав Главред, Збройні Сили України захопили елітний трофей - кращий бойовий танк російської армії Т-90М Прорив. Бойова машина оснащена комплексом засобів зниження помітності (КССЗ), також відомим під назвою Накидка.

Також захисники України в понеділок, 19 вересня, збили в Миколаївській області рідкісний російський безпілотник "Картограф", який раніше вважався засекреченим.

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