ЗСУ захопили "унікальний трофей" - ворожу машину коригування вогню Канонада

Машина корекції вогню артилерії на базі БТР-82 була захоплена в Харківській області. Канонада призначена для управління дивізіоном РСЗВ Торнадо-Г.
Збройні Сили України в ході контрнаступу захопили російську машину коригування вогню на базі БТР-82. Про унікальний трофей повідомив у Telegram журналіст Юрій Бутусов.
"Машина корекції вогню артилерії на базі БТР-82. Унікальний трофей, яким заволоділи ЗСУ", - написав він.
У Telegram-каналі СтратКом ЗСУ уточнили, що мова йде про сучасну російську командно-спостережну машину Канонада.
"Рідкісна й сучасна російська командно-спостережна машина 1в1003 на базі БТР-80 комплексу управління артилерією 1В198 Канонада захоплена українськими військами на Харківщині", - йдеться в повідомленні.
Машина 1В1003 побудована на базі колісного бронетранспортера БТР-80. Вона використовується для розвідки цілей і автоматичного управління вогнем як ствольної, так і реактивної артилерії. Крім 1В1003 до складу комплексу Канонада входить командно-штабна машина, заснована на базі військового автомобіля УРАЛ.
Канонада повністю комп'ютеризована та оснащена новітніми артилерійськими системами управління.
Час розгортання системи становить 40 секунд на підготовлених і до 4 хвилин на непідготовлених позиціях.
Як писав Главред, Збройні Сили України захопили елітний трофей - кращий бойовий танк російської армії Т-90М Прорив. Бойова машина оснащена комплексом засобів зниження помітності (КССЗ), також відомим під назвою Накидка.
Також захисники України в понеділок, 19 вересня, збили в Миколаївській області рідкісний російський безпілотник "Картограф", який раніше вважався засекреченим.
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