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"Демілітаризація ЧФ": в ОП назвали мету ударів по кораблях РФ у Севастополі

Олексій Тесля
13 вересня 2023, 17:46 оновлено 13 вересня, 18:32
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Михайло Подоляк розповів про необхідність гарантування безпеки регіональних торговельних шляхів та "зернового коридору".
Подоляк
Михайло Подоляк прокоментував вибухи в Севастополі / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind, скріншот

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував нічні удари по військових кораблях російських окупантів у Севастополь.

Він підкреслив, що такі удари є єдиною гарантією безпеки для торгових шляхів і відповіддю на спроби терористичної Росії перетворити голод на зброю. Таке повідомлення він написав у соцмережі Х.

"Демілітаризація Чорноморського флоту Росії - це реальна довгострокова гарантія безпеки регіональних торгових шляхів і "зернового коридору". Це єдина правильна відповідь на спроби Росії перетворити голод на зброю і єдиний спосіб забезпечити безперебійні поставки зерна в країни Сходу і Африки", - зазначив представник ОП.

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Разом з тим Подоляк додав, що нарощування потенціалу ЗСУ є шляхом до реалізації цього сценарію, а його результати цього можна було побачити під час сьогоднішніх ударів по Севастополю.

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Повідомлення М. Подоляка / @Podolyak_M

Удар по окупантах у Севастополі

Нагадаємо, 13 вересня на Севастопольському морському заводі пролунали потужні вибухи. У Міноборони РФ визнали пошкодження двох кораблів. ОSINT-дослідник М.Т. Андерсон вважає, що могли бути пошкоджені: великий десантний корабель РФ і підводний човен, який є носієм ракет "Калібр".

Нагадаємо, раніше з'явилися нові деталі потужних вибухів у Севастополі. У ГУР підтвердили пошкодження двох суден під час нічної атаки на Севастопольський морський завод.

Раніше ЗМІ розповіли, чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі. Удар по кораблях РФ в Севастополі говорить про високу організацію спецоперації українською стороною, пишуть ЗМІ.

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