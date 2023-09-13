"Демілітаризація ЧФ": в ОП назвали мету ударів по кораблях РФ у Севастополі

Михайло Подоляк розповів про необхідність гарантування безпеки регіональних торговельних шляхів та "зернового коридору".

https://glavred.net/ukraine/demilitarizaciya-chf-v-op-nazvali-cel-udarov-po-korablyam-rf-v-sevastopole-10500433.html Посилання скопійоване

Михайло Подоляк прокоментував вибухи в Севастополі / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind, скріншот

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував нічні удари по військових кораблях російських окупантів у Севастополь.

Він підкреслив, що такі удари є єдиною гарантією безпеки для торгових шляхів і відповіддю на спроби терористичної Росії перетворити голод на зброю. Таке повідомлення він написав у соцмережі Х.

"Демілітаризація Чорноморського флоту Росії - це реальна довгострокова гарантія безпеки регіональних торгових шляхів і "зернового коридору". Це єдина правильна відповідь на спроби Росії перетворити голод на зброю і єдиний спосіб забезпечити безперебійні поставки зерна в країни Сходу і Африки", - зазначив представник ОП.

відео дня

Разом з тим Подоляк додав, що нарощування потенціалу ЗСУ є шляхом до реалізації цього сценарію, а його результати цього можна було побачити під час сьогоднішніх ударів по Севастополю.

Повідомлення М. Подоляка / @Podolyak_M

Удар по окупантах у Севастополі

Нагадаємо, 13 вересня на Севастопольському морському заводі пролунали потужні вибухи. У Міноборони РФ визнали пошкодження двох кораблів. ОSINT-дослідник М.Т. Андерсон вважає, що могли бути пошкоджені: великий десантний корабель РФ і підводний човен, який є носієм ракет "Калібр".

Нагадаємо, раніше з'явилися нові деталі потужних вибухів у Севастополі. У ГУР підтвердили пошкодження двох суден під час нічної атаки на Севастопольський морський завод.

Раніше ЗМІ розповіли, чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі. Удар по кораблях РФ в Севастополі говорить про високу організацію спецоперації українською стороною, пишуть ЗМІ.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.