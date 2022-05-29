У Орбана зганьбилися диким фейком: порівняли Україну з нацистською Німеччиною

В Угорщині заклики з Україні про перегляд ролі російської літератури в українському освітньому і культурному просторі назвали аналогом нацистської Німеччини.

Про це заявив один з найближчих соратників прем'єра Угорщини Віктора Орбана Жолт Байєр. Його авторський ролик публікує Magyarnemzet.

"Це вже було в нацистській Німеччині. Так уже говорив Геббельс... Великі багаття палали тоді на вулицях нацистської Німеччини, в них кидали твори, шкідливі для німецького мислення і німецького народу, особливо і, звичайно, твори єврейських авторів. А Генріх Гейне попереджав, що ті, хто починає спалювати книги, закінчують спаленням людей", - заявив пропагандист Орбана.

Крім того, він також поставив під сумнів існування української культури і української нації як такої, проілюструвавши свої слова зображенням з підписами по-російськи про те, що території України нібито є не українськими, а відібраними або отриманими від Росії і Польщі.

"Якщо приберемо російську культуру з української культури, то, що залишиться, буде плачевно дрібним і дурним", - заявив він.

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Раніше радник міністра енергетики України Лана Зеркаль заявила про те, що надмірний фокус на питання нафтового ембарго щодо РФ шкодить Україні. З поля зору випали інші способи, якими можна позбавити Кремль мільярдних доходів від продажу енергоресурсів.

Вона вважає, що суперечки про ембарго тільки дали Угорщині можливість шантажувати Євросоюз.

Ще одним з варіантів є силовий тиск на Орбана. Україна може почати впливати на Будапешт за допомогою нафтопроводу "Дружба", який проходить по нашій території. Угорщина дуже залежна від нього.

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