Польща йде назустріч заробітчанам: українці зможуть спокійно перебувати в країні 2 роки

Польща розпростерла руки заробітчанам / фото : uainfo.org

Сейм Польщі прийняв зміни до закону про іноземців. Таким чином процедура легалізації трудових мігрантів істотно спрощується.

Як повідомляє tvn24, на підставі дозволу на сезонну роботу в Польщі та заяви роботодавця про намір працевлаштувати іноземця трудові мігранти та українці, зокрема, зможуть безперешкодно перебувати в країні 24 місяці.

Крім того, прискорюється процес надання карти тимчасового перебування тим, хто планує працювати у важливих секторах економіки Польщі.

Також закон скасовує вимогу подавати в пакеті документів у воєводські управління з питань іноземців підтвердження про наявність місця проживання (договору оренди приміщення) і не вимагає документ про регулярний і стабільний дохід іноземця. Досить буде просто підтвердження про отримання мінімального доходу в Польщі.

Тим часом, за даними соціологічної групи "Рейтинг", дві третини українців не бажають їхати за кордон на заробітки. У той же час майже третина – все ще прагне до пошуків "кращої долі". Серед бажаючих підзаробити - в основному молодь, але беруть їх переважно на сезонну роботу. І це, як стверджують фахівці, поки Чи не основний контингент, яким заради власної наживи користуються як недобросовісні роботодавці, так і компанії-посередники.

Реклама

Раніше повідомлялося, що вирушаючи з України на заробітки за кордон, українці змушені стикатися з проблемою отримання медичної допомоги. Потрапити на прийом до лікаря стає складним завданням, а приватна медицина залишається дорогою. Навіть страховка не є гарантією того, що людина вчасно отримає медичну допомогу.

Читайте також: