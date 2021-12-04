Українці масово біжать на заробітки до Польщі: скільки вони там отримують

Українці масово біжать на заробітки до Польщі / УНІАН

Польщу заполонили заробітчани. Тільки в жовтні цього року в країні легально працевлаштуватися змогла рекордна кількість іноземців, при цьому велика частина з них – українці (636 тисяч), і це не тільки працівники, а й власники фірм.

Як повідомляє компанія з міжнародного працевлаштування Gremi Personal з посиланням на дані Фонду соціального страхування Польщі, підрахунки проводилися за кількістю сплачених страхових внесків.

З'ясувалося, що за рік кількість українських трудових мігрантів збільшилася на 19,2%. Але навіть попри те, що число українців в Польщі, які легально працють, рекордне, все одно бракує робочих рук. Восени Польща відчувала гострий дефіцит працівників, що пов'язано з активним відновленням економіки.

"Цього року ми бачимо, що попит на працівників збільшився на 90%. Робочі руки потрібні підприємствам харчової та переробної промисловості, виробництву пластмасових виробів й особливо в логістичній галузі, яка зараз переживає бум", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними дослідження аналітичного центру Gremi Personal, 80,6% українців їдуть працювати до Польщі через вищі зарплати, ніж в Україні.

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"Чи будуть українці і далі вибирати Польщу як країну трудової міграції залежатиме від того, чи спростять процес працевлаштування і чи запропонують вищі зарплати західні сусіди Польщі", — стверджує генеральний директор Gremi Personal Томаш Богдевич.

Відзначається, що зараз на польських фабриках і заводах можна заробити 25-40 тис. гривень і вище. З Нового року в Польщі зросте мінімальна погодинна ставка оплати праці. Це означає, що в середньому українці зароблятимуть в Польщі на 2 тис. грн більше.

Нагадаємо, раніше Сейм Польщі ухвалив зміни до закону про іноземців. Таким чином процедура легалізації трудових мігрантів істотно спрощується. На підставі дозволу на сезонну роботу в Польщі та заяви роботодавця про намір працевлаштувати іноземця трудові мігранти та українці, зокрема, зможуть безперешкодно перебувати в країні 24 місяці.

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