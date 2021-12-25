У яких країнах хочуть жити і працювати українці - результати опитування

В яких країнах хочуть жити і працювати українці / actual . today, shutterstock.com

Україна є однією з лідируючих країн за кількістю трудових мігрантів. На тимчасову або постійну роботу майже половина українців вирушила б до Німеччини.

Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Так, 47,8% респондентів готові працювати в Німеччині.

До Чехії хотіли б поїхати попрацювати 38,1% опитаних, до Австрії 32,4%, до Польщі 31,3%, до Литви 23,8%, до Словаччини 21,8%, до Угорщини 13,4%, до Румунії – 7,8%, до Молдови – 6,7%.

Ні в одну з цих країн не поїхали б з такою метою 32,7% і тільки 0,6% не знайшли, що сказати.

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Результати опитування / dif.org.ua

В цілому чоловіки і молодь до 30 років більше схильні шукати роботу в запропонованих країнах. До виїзду на роботу до Німеччини та Австрії найбільше прагнуть люди з високим рівнем матеріального становища.

Варто зазначити, що за кількістю міжнародних мігрантів українського походження Україна посідає восьме місце. Тільки цього року країну покинули понад 600 тисяч українців.

Як повідомив офіс омбудсмена України в Facebook, в останні десятиліття міграція набула величезних масштабів - в результаті глобалізації суспільства значно збільшилася кількість людей, які прагнуть змінити місце проживання.

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