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"Давно чекали": у додаток "Дія" додали дозвіл на зброю

Віталій Кірсанов
10 березня 2025, 13:50
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Дозвіл запущено на основі електронного реєстру зброї, який запрацював у 2023 році.
Дія
У застосунок "Дія" додали дозвіл на зброю / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з ТК Федорова

Коротко:

  • Документ поки що працюватиме у форматі бета-тестування
  • Електронний дозвіл у додатку неможливо підробити

У мобільному застосунку "Дія" почалося бета-тестування нового документа - цифрового дозволу на зброю. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграм.

"Документ, на який ви давно чекали, уже в "Дії". Користуйтеся цифровим дозволом на зброю, генеруйте виписку з Єдиного реєстру зброї, отримуйте повідомлення про закінчення терміну дії документа", - написав він.

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Дозвіл запущено на основі електронного реєстру зброї, який запрацював у 2023 році.

За словами Федорова, спочатку документ працюватиме у форматі бета-тестування. Користувачі зможуть згенерувати дозвіл у "Дії", переглянути повну інформацію про всю свою зброю і побачити статус документа. Під кінець його дії приходитиме push-повідомлення про закінчення терміну, і тоді можна буде продовжити дозвіл онлайн через сайт МВС.

Щоб скористатися новою послугою, необхідно оновити "Дію" і додати документ.

На думку Федорова, електронний дозвіл у застосунку неможливо підробити, поліція зможе миттєво перевіряти його легальність та інформацію про власника, що зменшує ризик незаконного обігу зброї.

Що ще можна робити в "Дії":

Застосунок "Дія" спрощує чимало бюрократичних процесів, і переоформлення автомобіля - не виняток. Часто у водіїв виникає проблема, як переоформити машину з одного власника на іншого і не витратити при цьому багато часу. "Дія" - найкращий варіант у цій ситуації.

26 грудня на Єдиному порталі державних послуг "Дія" відновили бронювання працівників. "Дія" сама підтягує працівників, яких можна забронювати, а також перевіряє відповідність вимогам.

В Україні запроваджують нову картку, на яку надходитимуть виплати від держави - "Дія.Карта".

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Що таке "Дія"?

"Дія " - це застосунок у якому всі необхідні документи в одному місці, у вашому смартфоні.

Уже зараз у застосунку можна отримати такі послуги:

  • оплата штрафів за порушення ПДР;
  • оплата боргів за виконавчими провадженнями;
  • можливість ділитися копіями цифрових документів;
  • перевірка дійсності цифрових документів іншої людини.
    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

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