Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

В Україні з'явиться Дія.Картка: у чому її особливість та як можна відкрити

Ангеліна Підвисоцька
17 грудня 2024, 05:30
1193
На Дію.Картку будуть надходити всі державні виплати. Її вже можна відкрити у деяких банках.
Дія.Картка, Михаил Федоров
В Україні вводять Дія.Картку / Колаж: Главред, фото: Михайло Федоров, Вікіпедія

Що дізнаєтесь:

  • У яких банках можна відкрити Дія.Картку
  • Які гроші будуть надходити на Дія.Картку

В Україні запроваджують нову картку, на яку будуть приходити виплати від держави - Дія.Картка. Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Наша філософія — безперервно створювати зручні продукти й упорядковувати та вдосконалювати навіть те, що запускали раніше. Замість кількох різних карток — один зручний інструмент. Тож згодом вам більше не доведеться випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших державних виплат", - написав Федоров.

відео дня

Які кошти надходитимуть на Дія.Картку

На цю картку можна буде отримати кошти за програмою єКнига. Також планується надалі перевести на неї виплати єПідтримки, включно з тими, які були у 2021-2023 роках.

Федоров анонсував запуск ще однієї соціальної виплати вже цього місяця - грудня 2024 року. З часом на Дія.Картці буде більше державних програм з коштами для цільових виплат.

Де можна відкрити Дія.Картку

Нині відкрити Дія.Банку можна у п'ятьох банках:

  • ПриватБанк,
  • А-банк,
  • Акордбанк,
  • Глобус банк,
  • monobank.

Очікується, що вже згодом до цього списку приєднаються Банк Кредит Дніпро, Sense та Bank 3/4.

"Тисяча Зеленського" - що відомо

Нагадаємо, 1 грудня 2024 року стартувала програма "Зимова єПідтримка". Кожен українець може отримати 1000 грн на віртуальну картку через "Дію", "Укрпошту" або банки-партнери.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, українці, які не мають додатку "Дія", зможуть отримати тисячу гривень "Зимової єПідтримки" через банки.

Як писав Главред, кошти можна витратити на комунальні послуги, ліки, медичні послуги, освіту, транспорт і благодійність, включаючи донати на ЗСУ. Заявку можна подати через до лютого 2025 року, а кошти використати до кінця 2025 року.

Читайте також:

Хто такий Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ДІЯ Михайло Федоров Дія.Картка
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Буде "трусити" майже 10 днів: Україна під атакою потужної магнітної бурі

Буде "трусити" майже 10 днів: Україна під атакою потужної магнітної бурі

06:00Синоптик
В Україні з'явиться Дія.Картка: у чому її особливість та як можна відкрити

В Україні з'явиться Дія.Картка: у чому її особливість та як можна відкрити

05:30Економіка
Росіяни намагаються обійти Курахове: полковник СБУ розкрив, чи втримають ЗСУ місто

Росіяни намагаються обійти Курахове: полковник СБУ розкрив, чи втримають ЗСУ місто

00:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Проблем із грошима не буде цілий рік: що потрібно покласти в кишеню 17 грудня

Проблем із грошима не буде цілий рік: що потрібно покласти в кишеню 17 грудня

Припинення вогню без мирної угоди: неочікуваний сценарій закінчення війни - Горбач

Припинення вогню без мирної угоди: неочікуваний сценарій закінчення війни - Горбач

Скільки можна зберігати яйця в холодильнику: несподівана відповідь вразить наповал

Скільки можна зберігати яйця в холодильнику: несподівана відповідь вразить наповал

"Чекаю": Потап уперше відповів на критику за втечу з України - деталі

"Чекаю": Потап уперше відповів на критику за втечу з України - деталі

Гороскоп на завтра 17 грудня: Дівам - раптовий прибуток, Стрільцям - море удачі

Гороскоп на завтра 17 грудня: Дівам - раптовий прибуток, Стрільцям - море удачі

Останні новини

06:37

Прогноз на 2025 рік: Господь продовжує бути на нашій стороні

06:00

Буде "трусити" майже 10 днів: Україна під атакою потужної магнітної бурі

05:30

В Україні з'явиться Дія.Картка: у чому її особливість та як можна відкрити

05:03

Як легко очистити щітку від волосся: трихолог поділилася простим лайфхаком

04:50

Яке сьогодні свято 17 грудня 2024 року: чому цього дня не можна запізнюватись

Військових з Європи розмістять у тилових регіонах України, напад РФ на них вважатиметься війною з Заходом - ГорбачВійськових з Європи розмістять у тилових регіонах України, напад РФ на них вважатиметься війною з Заходом - Горбач
04:30

Коли почнеться перемир'я між РФ та Україною: названо умову

04:02

Загроза для великих міст: тривожний прогноз нового удару "Орешником"

03:32

Оселедець під шубою вже в минулому: Клопотенко поділився новим рецептом салату

03:00

Можливий штраф: у якій країні заборонено кидатися сніжками – відповідь здивує

Реклама
02:36

Як правильно вибрати шапочку для басейну: її види, для чого вона потрібна

02:00

"Просто краса": Альбіна Джанабаєва показала, який вигляд має її донька від Меладзе

01:40

"Путін не хоче закінчення війни, але готується до цього": що задумали у Кремлі

00:49

Росіяни намагаються обійти Курахове: полковник СБУ розкрив, чи втримають ЗСУ місто

00:27

"Ми не знали": у Міноборони здивували заявою про знущання над військовимиВідео

16 грудня, понеділок
23:50

Зеленський має бути готовим до мирної угоди із РФ: Трамп видав неочікувану заяву

23:19

Українських бійців вивели з "Успенівського карману", є жертви - лейтенант ЗСУ

22:49

"За все, що відбувається": чоловік Ольги Сумської висловився про її старшу доньку

22:23

"Пожаліти себе": співачка Руслана втратила дитину - деталі

22:21

В Україні створено альтернативу МСЕК: відома карта закладів

21:58

Армія РФ та КНДР готують нові атаки проти ЗСУ: Зеленський заявив про втрати

Реклама
21:56

Путіністки Доліна та Канделакі потрапили під жорсткі санкції ЄС - що втратять

21:46

"РФ накопичує, наступний тиждень буде переломним": військовий - про бої за Покровськ

21:30

ЗСУ відбили позиції біля Піщаного: що насправді відбувається під Покровськом

21:05

Трамп може скасувати дозвіл США на далекобійні удари по Росії - деталі

20:48

Копійчаний засіб творить справжні дива: як легко прибрати пляму від праски

20:35

Трамп видав заяву про "прогрес" врегулювання війни в Україні: втрати астрономічні

20:32

Доллар пробив новий антирекорд: як сильно впала гривня

20:17

Дивує водіїв: що означає дорожній знак з розміткою та мотоциклістом

20:01

Режим припинення вогню в Україні: експерт розкрив неочікуваний сценарій подій

19:33

Кейс з "появою Бойко": чому він аж ніяк не тупийПогляд

19:10

Чому я скептично ставлюся до ідеї розміщення миротворцівПогляд

19:05

Вступ у війну із Заходом: чи наважиться Росія вдарити по миротворцях - Горбач

19:00

Мокрий сніг, хуртовини та потужний вітер: синоптики попереджають про сильну негоду

18:56

Як прати пуховик на пуху: напрочуд простий, але ефективний спосіб

18:32

"Це прорив": в Україні з'явилася лазерна зброя і розвивається проєкт дрона-"матки"

18:24

Бундестаг висловив вотум недовіри уряду Шольца: чого чекати далі

18:19

Відключення світла скасували: в Укренерго дали прогноз на 17 грудня

18:04

"Не думав про пошук притулку": Асад зробив першу заяву після втечі з Сирії

17:42

Київстар ТБ відзначила 5-річчя: у Києві говорили про національну форму українського кіно

17:30

Серйозний конкурент Олівʼє: блогер поділилася неймовірним рецептом салату Марфа

Реклама
17:26

Швидке "падіння" цін: в Україні подешевшав популярний продукт

17:22

Проблем із грошима не буде цілий рік: що потрібно покласти в кишеню 17 грудня

16:54

Міль зникне раз і назавжди: неймовірна народна хитрість від комах у шафі

16:38

"Сила Життя - Опора бізнесу" - більше 250 учасників проєкту покращили своє ментальне здоровʼя актуально

16:36

Повідомлення про знущання над військовими: Сирський ініціював перевірку - деталі

16:18

Vodafone різко підвищить вартість тарифів: коли і на скільки здорождають послуги

16:07

"Скептично ставлюся": експерт сумнівається у введенні миротворців в Україну

15:26

"Кінець наближається": названо 4 сценарії завершальної фази війни в Україні

15:15

Ганчірку можна викладати: як запобігти запотіванню вікон у машині

15:02

Скільки можна зберігати яйця в холодильнику: несподівана відповідь вразить наповал

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти на Новий рік
Шикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рік
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
#}
Ми використовуемо cookies
Прийняти