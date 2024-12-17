В Україні з'явиться Дія.Картка: у чому її особливість та як можна відкрити

На Дію.Картку будуть надходити всі державні виплати. Її вже можна відкрити у деяких банках.

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В Україні вводять Дія.Картку / Колаж: Главред, фото: Михайло Федоров, Вікіпедія

Що дізнаєтесь:

У яких банках можна відкрити Дія.Картку

Які гроші будуть надходити на Дія.Картку

В Україні запроваджують нову картку, на яку будуть приходити виплати від держави - Дія.Картка. Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Наша філософія — безперервно створювати зручні продукти й упорядковувати та вдосконалювати навіть те, що запускали раніше. Замість кількох різних карток — один зручний інструмент. Тож згодом вам більше не доведеться випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших державних виплат", - написав Федоров. відео дня

Які кошти надходитимуть на Дія.Картку

На цю картку можна буде отримати кошти за програмою єКнига. Також планується надалі перевести на неї виплати єПідтримки, включно з тими, які були у 2021-2023 роках.

Федоров анонсував запуск ще однієї соціальної виплати вже цього місяця - грудня 2024 року. З часом на Дія.Картці буде більше державних програм з коштами для цільових виплат.

Де можна відкрити Дія.Картку

Нині відкрити Дія.Банку можна у п'ятьох банках:

ПриватБанк,

А-банк,

Акордбанк,

Глобус банк,

monobank.

Очікується, що вже згодом до цього списку приєднаються Банк Кредит Дніпро, Sense та Bank 3/4.

"Тисяча Зеленського" - що відомо

Нагадаємо, 1 грудня 2024 року стартувала програма "Зимова єПідтримка". Кожен українець може отримати 1000 грн на віртуальну картку через "Дію", "Укрпошту" або банки-партнери.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, українці, які не мають додатку "Дія", зможуть отримати тисячу гривень "Зимової єПідтримки" через банки.

Як писав Главред, кошти можна витратити на комунальні послуги, ліки, медичні послуги, освіту, транспорт і благодійність, включаючи донати на ЗСУ. Заявку можна подати через до лютого 2025 року, а кошти використати до кінця 2025 року.

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Хто такий Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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