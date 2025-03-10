Чи є загроза оточення ЗСУ в Курській області: ветеран зробив заяву

Наразі росіяни намагають перерізати логістичну трасу Суми-Суджа.

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Яка ситуація на Курському напрямку / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstate

Ключові тези:

На Курщині загрози оточення українських сил немає

Сьогодні триває битва за логістичну артерію

Ситуація на Курщині залишається напруженою, триває битва за головну логістичну трасу. При цьому про загрозу оточення українських сил не йдеться. Про це сказав ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий в ефірі Радіо NV.

За його словами, звільнення Курщини - надзвичайна політична задача для росіян.

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"Що стосується загальної ситуації - почнемо із загрози оточення. Ключове - її немає. Загроза перерізання траси - є. Це дві великі різниці. Якщо буде перерізано трасу Суми-Суджа, а така загроза дійсно є - проти цього зараз намагаємося боротися, але росіяни на це зараз кинули дуже великі сили. Саме за трасу зараз йде основний бій. Якщо її буде перерізано - це дуже ускладнить нашу логістику... Але це аж ніяк не йдеться про оточення, тому що там є багато інших другорядних доріг, про контроль над якими з боку росіян навіть мови немає", - пояснив Дикий.

Екскомандир наголосив, що наразі на Курщині йде битва за головну логістичну артерію, яка дозволяє "возити багато і швидко". У випадку, якщо битва за трасу буде програна, то котел українським бійцям не загрожує.

"Це взагалі не про котел, це про ускладнення логістики. До речі, 10 тисяч людей - це приблизно увесь наш контингент на Курщині, але аж ніяк не ті, які тільки у Суджі. Тому, апокаліпсиса не відбувається", - додав ветеран.

Суджа - що відомо про місто? / Інфографіка: Главред

Ситуація на Курському напрямку - новини за темою

Раніше The Telegraph повідомляв, що після прориву російських військ через лінію фронту та їхнього просування до стратегічно важливих маршрутів постачання в Курській області РФ під загрозою оточення опинилися близько 10 тисяч українських військових.

Як писав Главред, ситуація на Курському напрямку залишається напруженою. Росіяни просунулися на південь від Суджі завдяки підтримці з боку північнокорейських військ і масованому використанню дронів-FPV з волоконно-оптичними кабелями.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські війська продовжують наступати у Курській області. Ворог захопив населені пункти Мартинівка та Мала Локня разом із прилеглими територіями.

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Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

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