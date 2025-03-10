Ефективніше за спецназ НАТО: експерт розповів, чим Європа може посилити Україну

Пропозиція європейських лідерів в межах ініціативи SkyShield підвищить щільність протиповітряної оборони України.

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Збільшення концентрації ППО захистить українське небо / Колаж: Главред, фото: МВС України, US Air Force

Що сказав Криволап:

За допомогою союзників може підвищитися щільність ППО України

Розгортання європейських винищувачів в Україні покращить захист неба

Європейські політики та колишні військові виступили із пропозицією розгорнути над західною частиною України 120 винищувачів, які б захищали ці території від обстрілів країни-агресорки Росії після можливого встановлення перемир'я.

Передбачається, що над Україною залишатиметься 200-кілометрова зона, до якої іноземні літаки наближатися не будуть. Однак, навіть попри це, така ініціатива може значно посилити Україну. Про це в інтервʼю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

"Наразі Україна стикається з атаками крилатими ракетами та дронами-камікадзе (Shahed). Наші сили ППО – мобільні вогневі групи, системи протиповітряної оборони малого та середнього радіусу дії, які зосереджені там ближче до лінії бойового зіткнення – розосереджені на всій території країни. Якщо вся територія України, за винятком 200-кілометрової зони, буде захищена силами наших партнерів, це дозволить сконцентрувати українські системи ППО саме в цій зоні", - пояснив він.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Таким чином щільність української протиповітряної оборони значно підвищиться. Криволап наголошує, що саме висока концентрація засобів протиповітряної оборони дозволяє швидко виявляти умовно балістичну ракету. Прикладом цього є "Залізний купол" Ізраїлю, який захищає територію розміром приблизно як Київська область.

"Якщо в Україні буде достатня така щільність ППО, яка дозволить швидко обробляти дані про повітряні цілі та знищувати їх, ситуація значно зміниться. Фахівці підрахували, що ефект від такої ініціативи буде навіть більшим, ніж запровадження 10 тисяч натовських спецназівців. Вплив залучення авіації може бути значно ефективнішим", - зауважив авіаексперт.

Дивіться відео про те, як авіація партнерів зможе протидіяти ворожим ракетам і дронам:

Посилення ППО України - що відомо

Нагадаємо, Главред повідомляв, що Велика Британія надала Україні фінансування, яке буде спрямовано на виробництво засобів ППО/ПРО і далекобійної зброї.

Напередодні військовий аналітик Олексій Гетьман заявив, що Україна може створювати вдосконалений комплекс ППО. За його словами, вже розпочато відповідні роботи, а аналогічні комплекси раніше створював Ізраїль.

Раніше американський політик і урядовець Леон Панетта заявив, що через постійну загрозу атак ракетами і дронами зі сторони країни-агресора Росії США повинні надати Україні еквівалент Залізного купола, який є в Ізраїлі.

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Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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