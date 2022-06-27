Данілов порівняв удар РФ по Києву з нальотом Люфтваффе: наші ракети знайдуть свої цілі

Ракетний удар по Києву секретар РНБО порівняв з бомбардуванням Лондона в 1940 році Люфтваффе.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував ракетний обстріл Києва російськими окупантами в неділю, 26 червня.
Як написав він у своєму Facebook, ракетні України РФ - це тактика залякування, запозичена росіянами у нацистів часів Другої світової війни.
Разом з тим він упевнений в тому, що така тактика російських окупантів справила зворотний ефект.
"У 1940 році Люфтваффе почали масове бомбардування Лондона з метою зломити опір британців, підірвати їх бойовий дух, але це призвело до прямо протилежного ефекту – бомбардування згуртувало і розлютило", - нагадав секретар РНБО.
Він упевнений в тому, що рашистські бомбардування Києва та інших українських міст і регіонів мають ті ж наслідки, що і нальоти Люфтваффе.
"Українці не злякалися, а розлютилися і хочуть помсти, а українські ракети знайдуть свої високоточні цілі", - додав Данилов.
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Нагадаємо, вранці в неділю, 26 червня, РФ завдала ракетний удар по Києву. Одна з ракет потрапила в багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці.
З-під завалів витягли жінку. Вона виявилася громадянкою РФ. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, ракета вдарила прямо в квартиру Росіянки та її сім'ї.
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