Данілов порівняв удар РФ по Києву з нальотом Люфтваффе: наші ракети знайдуть свої цілі

Ракетний удар по Києву 26 червня 2022 року / Фото ДержНС

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував ракетний обстріл Києва російськими окупантами в неділю, 26 червня.

Як написав він у своєму Facebook, ракетні України РФ - це тактика залякування, запозичена росіянами у нацистів часів Другої світової війни.

Разом з тим він упевнений в тому, що така тактика російських окупантів справила зворотний ефект.

"У 1940 році Люфтваффе почали масове бомбардування Лондона з метою зломити опір британців, підірвати їх бойовий дух, але це призвело до прямо протилежного ефекту – бомбардування згуртувало і розлютило", - нагадав секретар РНБО.

Він упевнений в тому, що рашистські бомбардування Києва та інших українських міст і регіонів мають ті ж наслідки, що і нальоти Люфтваффе.

"Українці не злякалися, а розлютилися і хочуть помсти, а українські ракети знайдуть свої високоточні цілі", - додав Данилов.

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Нагадаємо, вранці в неділю, 26 червня, РФ завдала ракетний удар по Києву. Одна з ракет потрапила в багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів витягли жінку. Вона виявилася громадянкою РФ. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, ракета вдарила прямо в квартиру Росіянки та її сім'ї.

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