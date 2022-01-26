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COVID-19 може вражати хребет: учені розгадали таємницю симптомів "довгого ковіда"

26 січня 2022, 06:54

Коронавірус впливає на спинномозкову рідину. В результаті проявляється так званий "мозковий туман". З ним може зіткнутися кожен третій пацієнт.

коронавірус
Багато людей, які перехворіли на коронавірус, стикаються з низкою проблем з пам'яттю і концентрацією / Фото Reuters

Американські вчені з'ясували, чому у пацієнтів, які перехворіли на коронавірус проявляється низка наслідків, таких як слабкість, зниження концентрації та пам'яті, а також сонливість.

Згідно з дослідженням групи учених з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (UCSF), з даною проблемою може зіткнутися кожен третій пацієнт, який перехворів на коронавірус. Такий "мозковий туман" пов'язаний, ймовірно, з впливом COVID-19 на хребет людини, зокрема на спинномозкову рідину, повідомляє Daily Mail.

В ході експериментів дослідники виявили у пацієнтів антитіла і підвищений рівень білка в спинномозковій рідині, що вказує на те, що запалення виникло в результаті імунної відповіді на вірус.

"Можливо, імунна система, стимульована інфекцією, може функціонувати ненавмисно патологічним чином", - припустила старший автор дослідження доктор Джоанна Хельмут.

У дослідженні взяли участь 30 пацієнтів, які перехворіли на коронавірус. Жодному з них не потрібна була госпіталізація. 22 з них повідомили про когнітивні проблеми після зараження інфекцією.

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У 13 з пацієнтів спостерігалися когнітивні симптоми, причому у десяти з них були виявлені аномалії в спинномозковій рідині, включаючи підвищений рівень білка і переважання нетипових антитіл.

Дослідницька група сподівається, що їхні висновки допоможуть лікарям та ученим краще зрозуміти, чому саме люди відчувають "мозковий туман" внаслідок зараження коронавірусом.

Зазначимо, "мозковий туман" є одним з типових наслідків коронавірусу. Проблеми проявляють себе при запам'ятовуванні недавніх подій, згадуванні імен або слів, концентрації уваги, при обробці інформації. За словами Хельмут, дані проблеми можуть торкнутися людини будь-якого віку.

До ознак посткоронавірусного синдрому (довгого ковіда) також відносяться:

  • постійна втома;
  • проблеми зі сном;
  • задишка і кашель;
  • проблеми з серцем;
  • неврологічні симптоми й психічні захворювання;
  • втрата нюху;
  • кишкові симптоми;
  • шкірний висип;
  • випадання волосся;
  • біль у м'язах і суглобах;
  • цукровий діабет;
  • хвороба нирок.

Як повідомляв Главред, американські вчені виявили новий симптом штаму Омікрон - біль у вухах. Часто це може бути єдиною ознакою захворювання.

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