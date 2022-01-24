Головне - вакцинація: Зеленський назвав умову закінчення пандемії коронавірусу вже в 2022 році

Володимир Зеленський розповів , як подолати пандемію / Скришот Telegram-канал офісу президента

Президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО закликав українців вакцинуватися від коронавірусної інфекції. Він підкреслив, що також важливо "не ризикувати, довіряючи різним пліткам або чуткам".

"Здоров'я кожного з вас безцінне. Вакцинація довела свою ефективність і безальтернативність зараз у всьому світі. Не потрібно ризикувати довіряючи різним пліткам або чуткам. Вже сьогодні з боку ВООЗ та інших медиків і вчених обережні, але оптимістичні прогнози, що після нинішнього сплеску пандемія піде на спад і в таких масштабах більше не повернеться", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Президент сподівається, що 2022 рік стане останнім для COVID-пандемії і, за його словами, це стане можливим тільки з "високим рівнем охоплення щеплень".

"Ми повинні бути вакциновані, щоб бути здоровими. Це - безальтернативно. Бажаю всім 36 і 6", - підусумував президент.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що в країні прогнозується неминуче збільшення числа випадків коронавірусу. Йдеться про подвійне зростання показників проти хвилі восени минулого року.

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