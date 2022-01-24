Головне - вакцинація: Зеленський назвав умову закінчення пандемії коронавірусу вже в 2022 році

Глава держави також закликав вакцинуватися від інфекції.
Президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО закликав українців вакцинуватися від коронавірусної інфекції. Він підкреслив, що також важливо "не ризикувати, довіряючи різним пліткам або чуткам".
"Здоров'я кожного з вас безцінне. Вакцинація довела свою ефективність і безальтернативність зараз у всьому світі. Не потрібно ризикувати довіряючи різним пліткам або чуткам. Вже сьогодні з боку ВООЗ та інших медиків і вчених обережні, але оптимістичні прогнози, що після нинішнього сплеску пандемія піде на спад і в таких масштабах більше не повернеться", - заявив Зеленський у відеозверненні.
Президент сподівається, що 2022 рік стане останнім для COVID-пандемії і, за його словами, це стане можливим тільки з "високим рівнем охоплення щеплень".
"Ми повинні бути вакциновані, щоб бути здоровими. Це - безальтернативно. Бажаю всім 36 і 6", - підусумував президент.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що в країні прогнозується неминуче збільшення числа випадків коронавірусу. Йдеться про подвійне зростання показників проти хвилі восени минулого року.
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