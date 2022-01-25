Почали відмовляти ноги: у хворої на поліомієліт дитини із Закарпаття виявили ще й коронавірус

Дитину рятують від двох небезпечних хвороб / УНІАН

На Закарпатті у дворічної дитини, яка заразилася поліомієлітом, виявили ще й коронавірусну інфекцію.

Як повідомляє Суспільне, зараз хлопчик перебуває на лікуванні у Львівській дитячій лікарні Охматдит.

У хлопчика виявили поліовірус другого типу.

Головний епідеміолог Львівської області та керівник обласного лабораторного центру Наталія Тимко зазначає, що у пацієнта спостерігається порушення рухової функції, зразки його біоматеріалів відправили на аналіз до Києва.

"Це здичавілий вакцинний штам, такий же виявили у дітей на Закарпатті. Тому зараз фахівці Закарпаття проводять епіпідслідування, де дитина могла заразитися. В Україні діє таке поняття, як епіднагляд за поліомієлітом: якщо дитина до 15 років звертається за медичною допомогою, у нього є ознаки порушення роботи м'язової системи, тобто парези або паралічі, коли не може підняти ніжку, коли відсутні рефлекси, лікарі з профілактичною метою беруть зразки біоматеріалів і направляють до Києва в референс лабораторію для виявлення вірусів поліомієліту", - пояснила Наталія Тімко.

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У медзакладі, де знаходиться хлопчик, кажуть, що у дитини - коронавірус, але малюк вже відчуває себе краще.

Що відомо про сім'ю дитини

Дитина не була щеплена. Це єдина дитина у батьків. Сім'я проживає в окремому будинку, в задовільних умовах з децентралізованим водопостачанням. Зараз фахівці намагаються встановити джерело інфекції.

Довідка: поліомієліт - це гостре вірусне захворювання, яке може викликати параліч і навіть смерть. Симптоми поліо залежать від того, чи вражає вірус центральну нервову систему. Однак зазвичай його носії спочатку не мають симптомів або плутають їх з ГРВІ, тому поліомієліт буває важко діагностувати. Ця хвороба не лікується, але від неї можна вберегтися за допомогою вакцини. Згідно з планом, вакцинація проти поліомієліту передбачена для нещеплених дітей до 6 років.

Згідно з Національним календарем щеплень, дітей вакцинують проти поліо 6 разів:

на 2 і 4 місяць народження - інактивованої поліомієлітної вакциною (ІПВ) (ін'єкції);

на 6 і 18 місяць, а також в 6 і 14 років – оральної поліомієлітної вакциною (ОПВ) (краплі).

6 доз вакцини достатньо, щоб у дитини сформувався імунітет до поліомієліту на все життя.

Отримати щеплення можна безкоштовно у сімейного лікаря або в найближчій амбулаторії.

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Раніше ми розповідали, що в Дніпрі у 15-річного школяра Владислава Щирого стався інсульт (крововилив в мозок). Підліток знепритомнів і впав у кому. Його терміново доставили на лікування до медичного закладу в столиці. Зараз хлопцеві набагато краще.

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