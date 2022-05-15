"Диво" з СРСР та РФ розлітається в тріски: ЗСУ ударом з Javelin знищили танк ворога на Донбасі

Влучним ударом армії України російський танк було відправлено на звалище.
Бійці сил оборони України під час боїв з військами Росії у Донецькій області знищили танк так званої "другої армії світу" і відправили його на звалище. Влучний удар було нанесено з американського переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.
На сторінці волонтерів Повернись живим у Facebook опубліковано відео, як українські військові з К2 54-ї окремої механізованої бригади під час боїв у Донецькій області розтрощили російський танк.
читайте такожЗСУ на Харківщині женуть війська РФ до кордону і готуються звільняти інші території - СинєгубовУдар завдали з ПТРК Javelin, який було поставлено США у рамках військової допомоги. Після влучного пострілу спалахнув боєкомплект машини.
"Українські воїни з К2 54 ОМБр на Донеччині відправили танк "другої армії світу" на звалище. Завдяки влучному пострілу з американського протитанкового комплексу Javelin, спалахнув боєкомплект машини. Кілька секунд горіння – й вибух, який не залишив жодного шансу окупантам. Погодьтеся, просто приємно дивитися на те, як розлітається на друзки "диво" радянського/російського ВПК", - підкреслюється в повідомленні.
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ЗСУ розтрощують війська РФ в Україні
У Луганській області в районі села Білогорівка на річці Сіверський Донець війська України завдали катастрофічного удару по російських окупаційних військових підрозділах. Загарбники будували понтонну переправу і намагалися пробратися на інший берег, щоб оточити ЗСУ. За декілька днів боїв вони зазнали серйозних втрат. Було знищено понад 70 одиниць російської військової техніки.
Журналіст Юрій Бутусов розповів про подвиг 6-ї роти 92-ї бригади ЗСУ у Харківській області. Після нападу Росії 24 лютого вони зіткнулися з російськими військами у Старому Салтові і потрапили в оточення. Однак українські бійці не здалися, вступили в бій і перемогли. Наступного дня, 25 лютого, вони відбили наступ окупантів на Харків. В обох випадках сили противника перевершували початкові можливості українських військ.
У Миколаївській області сили оборони України збили російський військовий літак. У підсумку від нього залишилася тільки купа металобрухту. Вартість знищеного літака оцінюється в 50 мільйонів доларів США.
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