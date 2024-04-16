"Щоб перекрити ганьбу": Коваленко назвав дату, коли РФ може влаштувати масований удар

У цей день окупанти намагатимуться продемонструвати свої можливості вогневого впливу по Україні, тому що успіхами на фронті вони похвалитися не зможуть.

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Коваленко назвав дату, коли РФ може влаштувати масований обстріл/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook Александр Коваленко

Російські окупанти можуть влаштувати масований обстріл по Україні 9 травня. Це для них знакова дата, і вони намагатимуться продемонструвати щось саме у цей період.

Загарбники хотіли б до цього дня захопити місто Часів Яр на Донеччині, але це їм навряд чи вдасться. Тому вони можуть влаштувати обстріл, щоб відволікти увагу росіян від невдач на фронті та відсутності сучасної техніки на параді в Москві. Такий прогноз зробив військовий експерт, оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, пише ТСН.ua.

За його словами, не виключено, що російські загарбники до 9 травня ще сильніше загострять ситуацію на фронті. Він нагадав, що раніше про такі ризики уже заявляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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"У росіян є їхній хворий фетиш щодо тих чи інших дат. І 9 травня для них дуже така знакова дата. Вони будуть намагатись продемонструвати щось саме в цей період", – зазначає Коваленко.

Демонстрацію цю загарбники уявляють як захоплення Часового Яру. Але, за словами Коваленка, достатнього ресурсу для захоплення цього міста в окупантів немає.

"Але вони можуть його (ресурс – ред.) передислоковувати з інших груп військ. Але навряд чи вони зможуть це зробити в короткі терміни. Вони чіпляються за околиці Часового Яру, але їх звідти вибивають", – каже Коваленко.

Військовий експерт зазначає, що є загроза обстрілу саме 9 травня. Він нагадав, що у минулі два роки деякі міста на собі відчули російські обстріли 1, 2 травня.

"Цього року ми не повинні ігнорувати загрозу від цих маніяків. Загрози були і є. Наприклад, якщо згадати атаки перед Новим роком, то можна сказати, що у росіян є ця прив’язка. 9 травня вони можуть спробувати завдавати ударів або по прикордонню, або по тиловій Україні. В цей період вони будуть намагатись продемонструвати свої можливості вогневого впливу по Україні. Парад 9 травня в Росії буде мати не таку велику компоненту механізованої техніки, як це було в минулі роки. Чогось сучасного там буде замало. Тому буде потрібно щось демонструвати в іншому форматі, якось перекривати цю ганьбу", – сказав експерт.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Атаки по Україні дронами і ракетами

Нагадаємо, 14 квітня РФ вдарила ракетами по двох областях. У Дніпрі було 12 постраждалих унаслідок падіння осколків збитої російської ракети ввечері в неділю, 14 квітня. Було пошкоджено 9 приватних будинків.

15 квітня РФ запустила ракети по Кропивницькому. Атака відбувалася, ймовірно, балістичним озброєнням.

У ніч на 16 квітня РФ вдарила дронами по 6 областях України. Загарбники запускали безпілотники з тимчасово окупованого Криму.

адник глави Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що РФ б'є по Україні з новою тактикою, і назвав основні цілі ворога. Україна відчуває брак критично важливих боєприпасів, наголосив Подоляк.

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