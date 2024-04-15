РФ запустила ракети по Кропивницькому: пролунали потужні вибухи

Країна-агресорка Росія 15 квітня атакувала Україну, ймовірно, балістичним озброєнням. Відомо про вибухи у Кропивницькому.
Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 16:25, вже о 16:28 пролунали два вибухи, передає Суспільне. Водночас у Повітряних силах Збройних сил України попереджали про ракетну небезпеку.
Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у своєму Telegram-каналі написав, щоб очевидці нічого не фотографували і не поширювали у Мережі.
"Ворог атакував Кіровоградщину. У Кропивницькому районі попередньо без руйнувань цивільної інфраструктури. Працюють відповідні служби. Зберігаймо інформаційну тишу", - повідомив Райкович.
Атака по Україні: що відомо
Нагадаємо, що 11 квітня РФ атакувала Україну усім арсеналом. Російські окупанти у ніч на четвер і вранці здійснили черговий комбінований удар по Україні із застосуванням ударних дронів та ракет. Вибухи пролунали у Київській, Львівській та Харківській областях.
В Одесі прогриміли два вибухи. Повітряна тривога лунала у половині областей України – на півдні, сході на у центрі нашої держави. Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. рф завдавала ударів по Одещині різними видами ракет.
Росія завдала ракетного удару по Миколаєву. Мер міста Олександр Сєнкєвич підтвердив потужний вибух у місті, водночас, у Повітряних Силах ЗСУ повідомляли про загрозу ракетного удару. Віталі Кім повідомив, що внаслідок обстрілу міста є загиблі та поранені.
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