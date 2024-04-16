РФ вночі вдарила дронами по 6 областях України: скільки вдалося збити

Загарбники запускали безпілотники з тимчасово окупованого Криму.

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РФ вночі вдарила дронами по 6 областях України/ коллаж: Главред, фото: скрін

Російські окупанти у ніч на вівторок, 16 квітня, вдарили по Україні дронами.

Безпілотники запускалися з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

Усі ворожі дрони вдалося збити, зазначає Олещук. Вони були знищені у межах шести областей нашої країни.

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"У ніч на 16 квітня 2024 року противник атакував 9-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим). Усі дев’ять "Шахедів" знищено мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей", – йдеться у повідомленні.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Атаки по Україні дронами і ракетами

Нагадаємо, 14 квітня РФ вдарила ракетами по двох областях. У Дніпрі було 12 постраждалих унаслідок падіння осколків збитої російської ракети ввечері в неділю, 14 квітня. Було пошкоджено 9 приватних будинків.

15 квітня РФ запустила ракети по Кропивницькому. Атака відбувалася, ймовірно, балістичним озброєнням.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що РФ б'є по Україні з новою тактикою, і назвав основні цілі ворога. Україна відчуває брак критично важливих боєприпасів, наголосив Подоляк.

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