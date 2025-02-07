Що насправді відбувається в Торецьку: чи захопили місто окупанти

У ЗСУ розвіяли всі чутки про обстановку в Торецьку.

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Що насправді відбувається в Торецьку / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

Бої в Торецьку тривають у міській забудові

Яка зараз обстановка в місті

Ситуація в Торецьку залишається напруженою, у місті тривають активні бої, незважаючи на заяви окупантів про захоплення міста.

Бої в Торецьку Донецької області тривають у міській забудові, заявив представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі Суспільному.

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За його словами, окупанти активно штурмують і тиснуть на напрямку.

"Бої в Торецьку тривають у міській забудові. Активні штурмові дії проводить противник, який усіма силами та засобами тисне на напрямку. Сили оборони України чинять опір російському агресору, який переважає його в рази, завдають йому нищівних втрат в особовому складі та техніці. Станом на 16 годину на Торецькому напрямку противник атакував вісім разів у районі Торецька. Досі ще тривають чотири бої", - заявив Волошин.

Також у зведенні Генштабу станом на 16:00 йдеться про те, що на Торецькому напрямку противник атакував вісім разів, бойові зіткнення тривають.

Торецьк Інфографіка / Інфографіка: Главред

Торецьк останні новини

Раніше аналітики порталу DeepState повідомили, армія країни-агресора Росії станом на 7 лютого не захопила Торецьк Донецької області, там тривають міські бої.

Нагадаємо, Главред писав, що начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик повідомив про те, що ворог намагається просуватися, щоб отримати можливість рухатися в напрямку Костянтинівки та Часового Яру.

Також стало відомо, що Сили оборони України "розбили" групу загарбників на Торецькому напрямку, які намагалися штурмувати позиції ЗСУ. За кілька хвилин "змішалися з бетоном близько десятка окупантів".

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