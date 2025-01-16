Бійці Азова взяли в полон ескімоса на Торецькому напрямку: що відомо

Росія заохочує і мотивує своє населення воювати проти України.

https://glavred.net/ukraine/boycy-azova-vzyali-v-plen-eskimosa-na-toreckom-napravlenii-chto-izvestno-10631261.html Посилання скопійоване

Ескімос потрапив у полон / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Коротко:

Бійці "Азова" взяли в полон росіянина

Він виявився ескімосом

Росія продовжує кидати все більше людей на штурми

На Торецькому напрямку бійці "Азова" взяли в полон росіянина. Він виявився ескімосом. Про це повідомили в Нацгвардії України.

"Під час бойових дій на Торецькому напрямку бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" "прийняли" солдата ЗС РФ. Він виявився вихідцем з національної меншини Росії - народу ескімосів", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зазначається, що полонений зробив українським військовим екскурс в історію своїх родичів, а також детально розповів про зверхнє ставлення росіян до корінних народів.

"По мені працювали мої ж", - зізнався полонений.

В НГУ також підкреслили, що країна-агресор Росія продовжує кидати все більше і більше людей у безкінечні "м'ясні" штурми, заохочуючи і мотивуючи своє населення вбивати українців.

Взяття в полон військових РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 16 січня стало відомо, що бійці 12-ї бригади "Азов" взяли в полон 12 російських окупантів на Торецькому напрямку. Зазначається, що росіяни здалися добровільно.

13 січня українські військові захопили в полон на Курщині російського військовослужбовця, який причетний до розстрілу українських військовополонених.

Крім того, в український полон потрапив щонайменше 101 російський військовий з тимчасово окупованого Криму. Більшість з них, ймовірно, є громадянами України.

Читайте також:

Що таке Нацгвардія? Національна гвардія України — військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами — із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій. Національна гвардія України бере участь відповідно до закону у взаємодії зі Збройними Силами України у відсічі збройній агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред