Бійці Азова взяли в полон ескімоса на Торецькому напрямку: що відомо

Коротко:
- Бійці "Азова" взяли в полон росіянина
- Він виявився ескімосом
- Росія продовжує кидати все більше людей на штурми
На Торецькому напрямку бійці "Азова" взяли в полон росіянина. Він виявився ескімосом. Про це повідомили в Нацгвардії України.
"Під час бойових дій на Торецькому напрямку бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" "прийняли" солдата ЗС РФ. Він виявився вихідцем з національної меншини Росії - народу ескімосів", - йдеться у повідомленні.відео дня
Зазначається, що полонений зробив українським військовим екскурс в історію своїх родичів, а також детально розповів про зверхнє ставлення росіян до корінних народів.
"По мені працювали мої ж", - зізнався полонений.
В НГУ також підкреслили, що країна-агресор Росія продовжує кидати все більше і більше людей у безкінечні "м'ясні" штурми, заохочуючи і мотивуючи своє населення вбивати українців.
Взяття в полон військових РФ - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, 16 січня стало відомо, що бійці 12-ї бригади "Азов" взяли в полон 12 російських окупантів на Торецькому напрямку. Зазначається, що росіяни здалися добровільно.
13 січня українські військові захопили в полон на Курщині російського військовослужбовця, який причетний до розстрілу українських військовополонених.
Крім того, в український полон потрапив щонайменше 101 російський військовий з тимчасово окупованого Криму. Більшість з них, ймовірно, є громадянами України.
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Що таке Нацгвардія?
Національна гвардія України — військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами — із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій.
Національна гвардія України бере участь відповідно до закону у взаємодії зі Збройними Силами України у відсічі збройній агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони, пише Вікіпедія.
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