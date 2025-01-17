"Понад 50% міста втрачено": військовий розповів, що відбувається в Торецьку

За словами офіцера, тактика ворога залишається колишньою, хоча з'явилися деякі особливості.

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військовий розповів, що відбувається в Торецьку / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Яка ситуація в Торецьку

Чим окупанти атакую місто

Більше половини міста Торецьк у Донецькій області перебуває під контролем російських окупантів. Росіяни не припиняють спроб захопити населений пункт.

Про це повідомив офіцер 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України з позивним "Скромний" в ефірі телемарафону, пише УНІАН.

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"Якщо говорити про Торецьк, то вже понад 50% міста втрачено. Ми на своєму напрямку не даємо ворогу оточити місто з південно-західної частини", - наголосив він. При цьому додав, що на цьому напрямку з боку противника воює колишній 9 полк "ДНР", де більшість бійців на цей момент - це росіяни, але частково управління в ній здійснюють "днрівці", - зазначив він.

"Скромний" також повідомив, що російські війська здебільшого використовують для штурмів неброньовану техніку, таку як автомобілі, баггі, квадроцикли, мотоцикли і навіть самокати. "У ворога є певні проблеми з броньованою технікою", - додав він.

Торецьк / Інфографіка: Главред

За словами офіцера, тактика ворога залишається колишньою, хоча з'явилися деякі особливості:

"Нові сили, які надходять до противника, вже за кілька днів відправляються в бій. Це пов'язано з тим, що в бригаді, яка діє проти нас, практично вичерпано особовий склад".

Він зазначив, що російські військові, які потрапили в полон, розповідають про те, що в них немає часу на адаптацію: "Вони кажуть, що прибули буквально два дні тому, а їх уже відправили на штурм".

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, начальник міської військової адміністрації Василь Чинчик заявив, що ворог намагається якнайшвидше захопити повністю місто Торецьк. Він додав, що більшість багатоквартирних будинків уже перебувають під контролем росіян. На околицях Торецька розташована приватна забудова, де частково залишаються багатоквартирні будинки, які все ще контролюються нашими військовими.

Нещодавно Главред із посиланням на аналітиків DeepState писав, що армія РФ окупувала село Нескучне Великоновосілківської селищної громади на Донеччині та просунулася до низки населених пунктів у Донецькій області.

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