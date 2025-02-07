Ситуація напружена: в DeepState сказали, чи захопили окупанти Торецьк

ЗСУ продовжують чинити опір противнику.

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Бої за Торецьк / колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, DeepState

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Окупанти не захопили Торецьк

Бої тривають у мікрорайоні Забалка

Центр міста практично весь захоплений ворогом

Армія країни-агресора Росії станом на 7 лютого не захопила Торецьк Донецької області, там тривають міські бої. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Інформація про окупацію ворогом Торецька не є правдою – міські бої тривають, а Сили Оборони продовжують чинити опір противнику", – йдеться у повідомленні. відео дня

Аналітики також зауважили, що протилежну інформацію поширило Міністерство оборони Росії.

"Насправді ж українські війська продовжують оборонну операцію у Торецьку. Бої тривають у мікрорайоні Забалка, а також на північних та західних околицях. Центр міста практично весь захоплений російськими окупантами", - наголосили в DeepState.

Торецьк / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що російська армія активізувала бойові дії на Краматорському та Торецькому напрямках. Під вогнем опинилися Часів Яр і Торецьк, де окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ, застосовуючи артилерію, дрони та бронетехніку, однак безуспішно.

В Інституті вивчення війни повідомили, що Збройні сили України мають успіхи на Курщині, водночас окупантам вдається просуватись на Донеччині.

Офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" Олександр із позивним "Алекс" заявив, що російські окупанти продовжують наступати на Куп'янському напрямку. На частині ділянки ворог для штурмів залучає лише піхоту, а на інших - використовує механізовані штурми. Крім того, загарбники застосовують танки під час наступу.

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