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"Що далі, Крим, Ростов?": у росіян істерика від "кроку доброї волі" з островом Зміїним

30 червня 2022, 14:05

У мережі почався переполох через звільнення острова.

конашенков, зміїний
У росіян істерика від "кроку доброї волі" з островом Зміїним / скріншот

Російські окупанти покинули острів Зміїний після атак Збройних сил України.

У Міноборони країни-агресора підтвердили, що 30 червня окупанти пішли зі зміїного. Правда, у РФ це називають "кроком доброї волі" і стверджують, що "завдання виконані".

Таке пояснення привело в лють росіян в мережі. Деякі вже почали панікувати, що наступними "кроками доброї волі" стануть Крим, Ростов або інші окуповані території.

"Суцільна добра воля, що далі? Крим ? Ростов?", "Зрадники в Міноборони", "Пора Херсон здавати", "Завтра з Криму теж як знак доброї волі?",- писали обурені росіяни.

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Не обійшлося і без мемів, в яких вже українці сміються над виправданнями Міноборони РФ.

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Звільнення острова Зміїний

30 Червня оперативне командування Південь повідомило, що російські окупанти покинули острів Зміїний після атак Збройних сил України.

Пізніше головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний офіційно підтвердив, що окупанти втекли з острова Зміїний в Чорному морі, і опублікував відео ударів ЗСУ по ворогу.

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війна в Україні Міноборони РФ острів Зміїний
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