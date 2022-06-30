ЗСУ вибили війська РФ з острова Зміїний: ЧФ скутий у частині морської акваторії - МВС

Вихід окупантів РФ з острова Зміїний став величезною перемогою ЗСУ - Денисенко / Колаж УНІАН, Вікіпедія

Вихід військ Росії з острова Зміїний в результаті спецоперації ЗСУ вказує на втрату окупантами простору для маневру в цій частині Чорного моря. Росіяни після краху крейсера "Москва" організовували там протиповітряну оборону і збиралися перетворити острів в укріпрайон. Україні вдалося скувати весь Чорноморський флот у цій точці і заблокувати для ворога можливість висадки десанту. Загарбники не здатні проводити операцій на даній локації, але, на жаль, можуть обстрілювати українські міста ракетами Калібр. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

У ефірі всеукраїнського марафону UA Разом він розповів про те, що росіяни мали намір побудувати на Зміїному "авіаносець" з метою контролю ділянки в Чорному морі. Але плани противника провалилися. Ситуація стала серйозною перемогою ЗСУ.

читайте такожЯкщо Росія кине десант на Зміїний, вона може спробувати захопити Одесу та Молдову – Жданов"Потрібно розуміти, що острів Зміїний, після того, як ми знищили крейсер "Москва", росіяни розраховували, що зроблять з нього такий собі авіаносець, на який вони постачають ППО і зможуть контролювати всю цю частину Чорного моря. Ми їх вибили і те, що протягом останніх декількох днів росЗМІ реально розносило різні дурниці, означає одне - це величезна перемога ЗСУ", - пояснив Денисенко.

За його словами, українським військам вдалося скувати практично весь Чорноморський флот Росії на даній ділянці акваторії Чорного моря. Причому в ситуації, коли в України, по суті, немає власного флоту.

Таким чином, окупанти не можуть провести операцію з висадки десанту в цьому районі Чорноморської акваторії. Але, на жаль, вони можуть обстрілювати міста України ракетами Калібр.

"Тепер росіяни нічого не можуть зробити в акваторії, крім, на жаль, обстрілів українських міст ракетами "Калібр" зі своїх кораблів. Але з точки зору висадки десанту вони неспроможні в цій частині моря", - підкреслив Вадим Денисенко.

Довідка

Острів Зміїний

Зміїний - український острів, розташований між Одеською областю та Кримом. Після початку військового вторгнення Росії в Україну його захопила Росія.

Саме на острові Зміїний український прикордонник відправив на три літери військовий корабель РФ.

Армія України потопила там флагман Чорноморського флоту крейсер Москва. Після цього у ЗСУ з'явилася можливість звільнити Острів.

Військовий експерт Олег Жданов зазначав, що острів Зміїний має стратегічне значення. Контроль над територією може дозволити окупантам відкрити другий фронт. Якщо окупанти розмістять там ППО дальнього радіусу дії, вони можуть встановити контроль над південно-західною частиною України.

"Тобто (контролювати) більшу частину Одеської області, всю акваторію Чорного моря і підходи до наших портів", - підкреслив Жданов.

Армія України вибила війська РФ з острова Зміїний

В Оперативному командуванні Південь Збройних сил України 30 червня зробили заяву про те, що війська Росії змушені були вийти з острова Зміїний після неодноразових ударів з боку українських військ. На острові пожежа, лунають вибухи.

"Протягом ночі, в результаті успішно проведеного чергового етапу військової операції з нанесенням вогневих ударів нашими ракетними і артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник наспіх евакуював залишки гарнізону в двох швидкісних катерах і, ймовірно, покинув Острів. Зараз на Зміїному пожежа, лунають вибухи", - повідомили в ОК.

Також про це повідомив і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"БУМ! На Зміїному росіян більше немає. ЗСУ провели відмінну операцію. Все буде Україна", - написав він у своєму Twitter-акаунті.

У російському Міноборони підтвердили, що окупанти РФ залишили острів Зміїний. Такий крок вони назвали, мовляв, "жестом доброї волі".

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