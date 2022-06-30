Зміїний звільнено: Залужний показав відео ударів ЗСУ по ворогу

Головком ЗСУ Валерій Залужний розповів, що "викурювати" окупантів з острова Зміїний допомагала українська самохідна гаубиця "Богдана".
Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний офіційно підтвердив, що окупанти втекли з острова Зміїний у Чорному морі, і опублікував відео ударів ЗСУ по ворогу.
"Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних і авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний. Дякую захисникам Одеської області, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території", - написав головком у Facebook.
Також Залужний подякував конструкторам і виробникам української самохідної гаубиці "Богдана", яка зіграла важливу роль у звільненні острова.
"Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження. Дякую всім, хто допомагає захищати кожен метр української землі та вірить у Збройні Сили України", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.
Українці із захопленням сприйняли новину про звільнення Зміїного:
"Дай Боже, щоби ця нечисть "феєрично" відступила з усієї України"
"Так працювала Богдана. Респект і так тримати. Все ж таки є наша українська зброя, яка може трощити ворогові кістки. Боріться і перемагайте. Україна - понад усе"
"Спасибі захисникам!!! Вони неймовірні"
"Мабуть, була сприятлива погода на Зміїному? Слава ЗСУ!!!"
САУ Богдана - що про неї відомо
2С22 "Богдана" - перспективна українська колісна самохідна гаубиця, зі стволом калібру 155 мм. "Богдана" стала першою українською САУ, розробленою під "натовський" калібр 155 мм.
Як працює САУ "Богдана" - дивіться відео:
Звільнення острова Зміїний
30 червня оперативне командування Південь повідомило, що російські окупанти залишили острів Зміїний після атак Збройних сил України.
У Міноборони країни-агресора підтвердили, що 30 червня окупанти пішли зі Зміїного. Правда, в РФ це називають "кроком доброї волі" та стверджують, що "завдання виконано".
Раніше Главред писав, що якщо російським окупантам вдасться закріпитися на острові Зміїний, Україні загрожують катастрофічні наслідки не лише у військовому, а й в економічному плані.
Розташування острова таке, що при розміщенні на ньому засобів протиповітряної оборони та іншого озброєння можна загрожувати не лише західній частині акваторії Чорного моря, а й південній частині суші України – від Одеси до Криму. При цьому також створюється серйозна небезпека для судноплавства на Дунаї та для західного узбережжя Румунії, яка є членом НАТО.
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