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Зміїний звільнено: Залужний показав відео ударів ЗСУ по ворогу

30 червня 2022, 13:20

Головком ЗСУ Валерій Залужний розповів, що "викурювати" окупантів з острова Зміїний допомагала українська самохідна гаубиця "Богдана".

Острів Зміїний звільнений від окупації
Острів Зміїний звільнено від російської окупації / Фото УНІАН, скріншот

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний офіційно підтвердив, що окупанти втекли з острова Зміїний у Чорному морі, і опублікував відео ударів ЗСУ по ворогу.

"Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних і авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний. Дякую захисникам Одеської області, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території", - написав головком у Facebook.

Також Залужний подякував конструкторам і виробникам української самохідної гаубиці "Богдана", яка зіграла важливу роль у звільненні острова.

"Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження. Дякую всім, хто допомагає захищати кожен метр української землі та вірить у Збройні Сили України", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Українці із захопленням сприйняли новину про звільнення Зміїного:

"Дай Боже, щоби ця нечисть "феєрично" відступила з усієї України"

"Так працювала Богдана. Респект і так тримати. Все ж таки є наша українська зброя, яка може трощити ворогові кістки. Боріться і перемагайте. Україна - понад усе"

"Спасибі захисникам!!! Вони неймовірні"

"Мабуть, була сприятлива погода на Зміїному? Слава ЗСУ!!!"

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САУ Богдана - що про неї відомо

2С22 "Богдана" - перспективна українська колісна самохідна гаубиця, зі стволом калібру 155 мм. "Богдана" стала першою українською САУ, розробленою під "натовський" калібр 155 мм.

Як працює САУ "Богдана" - дивіться відео:

Звільнення острова Зміїний

30 червня оперативне командування Південь повідомило, що російські окупанти залишили острів Зміїний після атак Збройних сил України.

У Міноборони країни-агресора підтвердили, що 30 червня окупанти пішли зі Зміїного. Правда, в РФ це називають "кроком доброї волі" та стверджують, що "завдання виконано".

Раніше Главред писав, що якщо російським окупантам вдасться закріпитися на острові Зміїний, Україні загрожують катастрофічні наслідки не лише у військовому, а й в економічному плані.

Розташування острова таке, що при розміщенні на ньому засобів протиповітряної оборони та іншого озброєння можна загрожувати не лише західній частині акваторії Чорного моря, а й південній частині суші України – від Одеси до Криму. При цьому також створюється серйозна небезпека для судноплавства на Дунаї та для західного узбережжя Румунії, яка є членом НАТО.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ новини України Валерій Залужний острів Зміїний
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