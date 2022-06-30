Окупанти втекли зі Зміїного: на острові пожежа, лунають вибухи, а у РФ кажуть, що "завдання виконано"

Російські окупанти залишили острів Зміїний / Фото УНІАН

Російські окупанти залишили острів Зміїний після атак Збройних сил України. Про це йдеться в офіційному повідомленні Оперативного командування Південь.

Зараз на Зміїному пожежа, лунають вибухи.

"Упродовж ночі, в результаті успішно проведеного чергового етапу військової операції з нанесенням вогневих ударів нашими ракетними і артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник наспіх евакуював залишки гарнізону в двох швидкісних катерах та, імовірно, покинув острів. Зараз на Зміїному пожежа, лунають вибухи", - йдеться у повідомленні.

Остаточні результати операції потребують дорозвідки.

У міноборони країни-агресора підтвердили, що 30 червня окупанти пішли зі Зміїного. Щоправда, у Росії це називають "кроком доброї волі" і стверджують, що "завдання виконано".

Раніше Telegram-канал Інсайдер з посиланням на джерела писав, що станом на 06:30 четверга, 30 червня, ворог залишив позиції на острові Зміїний.

"Нихка вибухів, що були чутні вночі на острові, здійснювалися безпосередньо противником з метою знищення зразків техніки та документації", - йдеться в повідомленні.

Також є інформація, що один з чотирьох вертольотів (попередньо Ка-52), який увечері 29 червня підлітав до Зміїного, в результаті роботи ЗСУ отримав пошкодження і впав у море в районі між островом і Одеським газовим родовищем. ВКС Росії проводили пошукові заходи, однак до позитивного результату вони не призвели. Гелікоптер затонув.

Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував у Telegram фото з острова Зміїний.

"На першому фото Зміїний, імовірно, сьогодні вранці. На другому супутниковому фото - вчора 29 червня. Припускають, що окупанти вирішили залишити острів, підірвавши всю свою техніку. Виходили зі Зміїного на трьох "Рапторах", швидкісних десантних катерах", - йдеться у повідомленні.

​ Острів Зміїний - фото 30 червня 2022 / Фото t.me/Tsaplienko ​

​ Острів Зміїний - фото з супутника 29 червня 2022 / Фото t.me/Tsaplienko ​

Зазначимо, вранці 30 червня в ОК Південь повідомляли, що українські військові завдали ще кілька успішних ударів по розташуванню військ РФ та їхній техніці на остові Зміїний. Там захисники підбили черговий ворожий ЗРПК Панцир-С1.

Нагадаємо, раніше Главред писав, що якщо російським окупантам вдасться закріпитися на острові Зміїний, Україні загрожують катастрофічні наслідки не лише у військовому, але й в економічному плані.

Розташування острова таке, що при розміщенні на ньому засобів протиповітряної оборони та іншого озброєння можна загрожувати не лише західній частині акваторії Чорного моря, а й південній частині суші України – від Одеси до Криму. При цьому також створюється серйозна небезпека для судноплавства на Дунаї та для західного узбережжя Румунії, яка є членом НАТО.

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