Що буде з енергетикою в Україні: експерт розібрав підґрунтя російських обстрілів

Як каже експерт Михайло Гончар, країна-агресор РФ в остаточному варіанті перейшла до комплексних атак на українську енергетичну сферу.

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Що буде з енергетикою в Україні - експерт Михайло Гончар розкрив підґрунтя російських обстрілів / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот із відео

Країна-агресор Росія діє як терорист - зокрема, методами ракетного терору, спрямованого на ураження об'єктів енергетики. Про це розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар під час чату на Главреді .

"Питання не зовсім коректне. Росія не зараз почала розносити українську енергетичну систему, а 11 вересня 2022 року ударом по Харківській ТЕЦ-5. 11 вересня - символічна дата, чергова річниця теракту в США. Ось і Росія діє, як терорист, зокрема, методами ракетного терору, спрямованого на ураження об'єктів енергетики. У цій стратегії немає нічого дивного і нового. Якщо ми згадаємо інші прецеденти масштабних війн, то енергосистема уражається разом з іншими системами. І, до речі, не можна зводити поняття енергетичної системи виключно до електроенергетики. Електроенергетика - це магістральний напрямок, але він один із багатьох", - сказав він.

Як каже Гончар, країна-агресор РФ перейшла до комплексних атак по українській енергетичній сфері.

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"Спочатку Росія завдавала ударів по нашій паливній системі буквально через три дні після масштабного вторгнення російських військ. Коли сценарій Росії "Київ за три дні" провалився, вона почала знищувати наші нафтобази, де зберігалися дизель, бензин тощо. Як ми пам'ятаємо, тоді в Україні виникла жорстка паливна криза, і не в останню чергу через те, що систематично завдавалися удари по місцях зберігання пального - нафтобазах. Зараз Росія завдає ударів по нашій наземній інфраструктурі підземних сховищ газу. Вона підходить комплексно до ураження всієї енергосистеми України, всіх її секторів", - сказав він.

Хто такий Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) - український експерт із міжнародних енергетичних і безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор журналу "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, обіймаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі - спочатку очолював енергетичні програми та київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а 2009 року заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор журналу "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор і редактор низки книжок і публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і в Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року - член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Як вважає Гончар, країна-агресор РФ "мавпує" тактику американської та коаліційної армії 91 року проти Іраку.

"Взимку 2023-2024 років була пауза, яку багато хто сприйняв як сигнал про те, що більше по енергосистемі Росія бити не буде. Але у РФ просто був інший пріоритет: вона завдавала масованих ударів переважно по об'єктах оборонно-промислового комплексу України, місцях дислокації та підготовки наших збройних сил, а також по місцях, куди, як вважали росіяни, надходить західна зброя. Коли Росія почала нарощувати обсяги випуску безпілотників і крилатих ракет, вона знову повернулася до ураження енергетичних об'єктів. І тут, на мій погляд, Росія діє за сценарієм американських і коаліційних збройних сил проти іракської армії 1991 року під час війни в Затоці, коли об'єднана коаліція під егідою США звільняла Кувейт від іракської окупації. Тоді іракську енергетичну систему і нафтопереробку було повністю знищено, і від енергетичного потенціалу Іраку залишилося 3", - сказав він.

Відключення світла в Україні - останні новини

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив невтішну заяву щодо відключень світла. Економія електроенергії буде частиною нашого життя в наступні роки, наголосив він.

Також раніше у WP зазначали, що Росія змінила тактику ударів по енергетиці - на Україну чекають проблеми. Унаслідок атак російських окупантів втрачено понад 9 гігават генерувальних потужностей, майже половина енерговиробництва, сказав Денис Шмигаль.

Президент України Володимир Зеленський анонсував "революцію" в генерації та швидке відновлення потужностей. Він наголосив, що в короткій перспективі має реалізуватися швидке й недороге відновлення всіх енергооб'єктів, які можна зараз відновити, і попросив у міжнародних партнерів підтримки в цьому.

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