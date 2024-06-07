Росія змінила тактику ударів по енергетиці: на Україну чекають проблеми - WP

Унаслідок атак російських окупантів втрачено понад 9 гігават генерувальних потужностей, майже половина енерговиробництва, сказав Денис Шмигаль.

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Війська РФ б'ють по теплових і гідроелектростанціях / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Агресорка Росія змінила тактику ударів по енергетиці України, в країні відключення світла. Ворог атакує теплові та гідроелектростанції ракетами, а по системі електропередачі б'є БПЛА. Українська держава втратила понад половину енерговиробництва воєнного часу. Влада намагається вирішити проблему, але потрібне обладнання можуть не встигнути доставити до зими.

У матеріалі The Washington Post ідеться про те, що в Україні продовжують відключати світло, зокрема й у Києві, де вимикають навіть світлофори.

Як зазначають журналісти, Москва вирішила змінити свою тактику ударів по енергетиці. Тепер окупанти б'ють по теплових і гідроелектростанціях, система електропередачі атакується безпілотниками. Ворог дедалі частіше влучає по цілях.

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Україні, за словами урядовців, не вистачає систем ППО і боєприпасів для прикриття енергетичних об'єктів. Їхній дефіцит склався частково через затримку з постачанням озброєнь з боку країн-партнерів на Заході.

"Система стикається з дисбалансом і дефіцитом"

Журналісти акцентували увагу на тому, що більше половини енергетичних потреб України покривається за рахунок атомної енергії, яка може становити приблизно 70% електроенергії в тривалі періоди високого її споживання взимку.

"Проте теплові та гідроелектростанції забезпечують додаткові електричні потужності, необхідні тому, що їх можна відносно швидко нарощувати для покриття короткострокового зростання споживання. Без цих додаткових потужностей енергосистема стикається з дисбалансом і дефіцитом", - пише WP.

Наводяться і слова прем'єра Дениса Шмигаля, який сказав, що Україна втратила понад 9 гігават генерувальних потужностей - половину всього енерговиробництва країни під час війни.

Планові відключення світла будуть усе літо?

Згідно з припущеннями, планові вимкнення з перервами будуть усе літо: атомні електростанції на плановому технічному обслуговуванні, а споживання електрики зростає внаслідок підвищення температури та роботи кондиціонерів. Імпорту енергії із сусідніх країн недостатньо.

Україна чекає на обладнання на зиму

Держава намагатиметься отримати потрібне обладнання для електростанцій, щоб збільшити виробництво електрики. Більшу частину обладнання потрібно замовляти вже одразу. Є ризики, що воно не встигне доїхати до зими.

Відключення світла в Україні - головні новини за темою:

В Україні складна ситуація з електропостачанням, такого не було навіть у 2022 і 2023 роках, сказав міністр енергетики Герман Галущенко. Застосовуються відключення. Держава готується до непростої зими.

В Укренерго опублікували графіки відключення світла на 7 червня. Ліміти діятимуть протягом усієї доби. Дефіцит електрики в системі триває.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

У липні світло в Україні можуть відключати на 10 годин, вважає голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. На його думку, ситуація може покращитися у вересні, коли запрацюють два атомних енергоблоки.

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