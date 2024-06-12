Адмінпослуг без військового квитка не буде: що треба знати військовозобов'язаним

Якщо надання військового квитка стане обов’язковим, це дозволить українцям "з’являтись на радарах держави", каже Денис Малюська.

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Військово-облікові документи вимагатимуть при наданні послуг / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Громадянам, які уникають мобілізації в Україні, будуть все частіше відмовляти у наданні послуг. Зокрема, держава може цілком законно вимагати військово-облікові дані при зверненні чоловіків, заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю на YouTube-каналі "Це ніхто не буде дивитись".

Зазначається, що закон про адміністративні послуги передбачає, що при зверненні громадян за якоюсь послугою держава може вимагати як умову її надання військово-облікові документи.

Міністр підкреслив, що якщо надання військового квитка стане обов’язковим, це дозволить українцям "з’являтись на радарах держави".

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"Це нормальний, правильний, природний процес. Процес триває. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми. Але, на моє переконання, він буде з’являтись все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ", — запевнив він.

Малюська також додав, що очікувати масштабної реформи не слід. Законодавство вже передбачає можливість вимагати військовий квиток. З його слів, йдеться про "сотні, якщо не тисячі" послуг, при наданні яких можна виставити таку вимогу.

"Я переконаний, що на певних послугах ми не запроваджуватимемо. Це все, що стосується членів сім’ї військовозобов’язаного, дітей військовозобов’язаного. В цьому випадку держава жодних блоків не буде ставити. Ми досить обережно ставимось до оцінки, де послуги не є критично важливими, а де вони важливі", — зазначив голова Мін’юсту.

В той же час, він уточнив, що військово-облікові документи вимагатимуть при наданні послуг, потрібних "задля гарного життя" та особистого комфорту військовозобов’язаного. У випадку критично важливих для життя послуг таких змін не передбачається.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні проводиться у зв'язку з російською агресією. Мобілізація у 2014-2015 рр. була частковою, тобто проводилася в окремих місцевостях держави, а також стосувалася певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. З 2022 року в Україні оголошена і проводиться загальна мобілізація. Всього за період 2014-2015 рр. проведено шість хвиль відкритої часткової мобілізації, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, полковник СБУ Роман Костенко розкрив масштаби призову громадян до лав ЗСУ після ухвалення закону про мобілізацію.

Кабінет міністрів оновив затверджений у січні 2023 року постановою №76 порядок бронювання військовозобов'язаних співробітників, збільшивши максимальний термін такого бронювання з 6 до 12 міс.

Крім того, депутати ВР хочуть внести правки до закону, згідно з яким призовний вік у межах загальної військової мобілізації в Україні знижено з 27 до 25 років.

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